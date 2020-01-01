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У Борисполі перевірятимуть пасажирів, які прилетіли з Китаю

У Борисполі перевірятимуть пасажирів, які прилетіли з Китаю
З 26 січня (найближчий плановий авіарейс з Китаю) в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами.

Сьогодні World Health Organization (WHO) оновила рекомендації щодо скринінгу на пунктах в’їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу, - пишуть на сторінці МОЗУ.

Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагав значних інвестицій та не був достатньо ефективним. Однак, під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну.

Також для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ.

У Борисполі перевірятимуть пасажирів, які прилетіли з Китаю

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Теги: коронавірус, китай, здоров'я
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