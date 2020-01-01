У Ківерцях перевіряли неблагополучні сім'ї





Про це



Заступник міського голови Ольга Поліщук та головний спеціаліст гуманітарного відділу Олеся Поліщук спочатку відвідали сім’ю у селі Заброди, проблема якої у тому, що в ній виховується неповнолітній хлопчина, мама якого померла, а тато неспроможний забезпечити належні умови проживання і виховання сина. У будинку надзвичайно брудно. Таке враження, що там не прибирали роками, кімната завалена непотрібними речами. Напевно, їх принесли зі сміттєзвалища. Холодно. На подвір’ї безлад. Так званий тато ніде не працює, не має засобів для існування не тільки дитини, а й себе.



Хлопець навчається у сільський школі, щодня доїжджаючи з Луцька (там він проживає з повнолітньою сестрою) на навчання. Постало питання фінансового забезпечення, необхідного для дитини. В даному випадку, пенсії по втраті годувальника, яку він міг би отримувати сам, але тато не згоден знайти порозуміння і піти тим шляхом, коли дитина отримуватиме пенсію, тому що він сам хоче її отримувати. Виникає великий сумнів чи матиме син хоча б частину тих грошей, якщо вони потраплять у руки горе-батька, який свій побут налагодити не в змозі, а 15-ти літнього юнака - тим більше.



Батько вести розмову на цю тему не хоче, вигнав представників міської ради з будинку, а коли приїхав наряд поліції, втік з дому.



Після Заброд дорога пролягла у село Муравище, де проживає одинока хвора жінка у віці без належного догляду і сама неспроможна облаштувати свій побут. Тяжко було дивитися в очі, повні сліз, і чути прохання: «Заберіть мене, будь ласка». Що привело до такого стану цю жінку, яка виростила трьох дітей, все життя працювала? Відповідь проста – тяжкі життєві обставини – один син помер, донька зловживає алкоголем, ще один син хворий на цукровий діабет. Що робити бідній жінці? Вона залишилася сама у старій хатинці без нормальних умов для проживання, ходити не може, харчування достатнього не має.



Рішенням виконавчого комітету Ківерцівської міської ради жінку було вирішено розмістити у будинок для престарілих у селі Тростянець.



У Муравищах була ще відвідана одна сім’я, де виховується 8 дітей. Постало питання про вилучення їх із сім’ї у зв’язку з тим, що батько і мати не працюють постійно, зловживають спиртним, не наділяють дітей достатньою увагою. Але діти зустріли гостей веселими, усміхненими, здоровими на вигляд, були говіркими. Один перед одним розказували, що вони їли, що робили, як живуть, де дорослі, бо ні мами, ні тата, ні бабусі на той момент не було вдома. У будинку було тепло, працювала пральна машина-автомат.



Що робити з цією сім’єю, адже діти не отримують належного виховання і належної турботи? Питання дуже вагоме, бо сім’я – найважливіше у житті кожної людини. У даному випадку, можливо, потрібно вилучати дітей із сім’ї та необхідно дуже добре подумати, зважити всі за і проти і 100 разів запитати у дітей. А чи не краще посилити контроль за поведінкою батьків, за тим, як вони турбуються про дітей і вчити їх любити.



Подібні відвідини неблагополучних сімей будуть проводитися і надалі, щоб ні одна людина, що потребує допомоги, ні одна дитина, що опинилася у складних життєвих обставинах, не залишилася поза увагою громади, не залишилася без підтримки і допомоги, адже ми, мешканці Ківерцівської ОТГ – це одна сім’я і тут кожному болить за іншого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні 2020 року відбувся плановий об’їзд сімей у місті Ківерці, які потребують сторонньої допомоги, з метою вивчення можливих шляхів вирішення конкретних питань та посильної допомоги з боку органу місцевого самоврядування.Про це пишуть на сайті міської ради.Заступник міського головита головний спеціаліст гуманітарного відділу Олеся Поліщук спочатку відвідали сім’ю у селі Заброди, проблема якої у тому, що в ній виховується неповнолітній хлопчина, мама якого померла, а тато неспроможний забезпечити належні умови проживання і виховання сина. У будинку надзвичайно брудно. Таке враження, що там не прибирали роками, кімната завалена непотрібними речами. Напевно, їх принесли зі сміттєзвалища. Холодно. На подвір’ї безлад. Так званий тато ніде не працює, не має засобів для існування не тільки дитини, а й себе.Хлопець навчається у сільський школі, щодня доїжджаючи з Луцька (там він проживає з повнолітньою сестрою) на навчання. Постало питання фінансового забезпечення, необхідного для дитини. В даному випадку, пенсії по втраті годувальника, яку він міг би отримувати сам, але тато не згоден знайти порозуміння і піти тим шляхом, коли дитина отримуватиме пенсію, тому що він сам хоче її отримувати. Виникає великий сумнів чи матиме син хоча б частину тих грошей, якщо вони потраплять у руки горе-батька, який свій побут налагодити не в змозі, а 15-ти літнього юнака - тим більше.Батько вести розмову на цю тему не хоче, вигнав представників міської ради з будинку, а коли приїхав наряд поліції, втік з дому.Після Заброд дорога пролягла у село Муравище, де проживає одинока хвора жінка у віці без належного догляду і сама неспроможна облаштувати свій побут. Тяжко було дивитися в очі, повні сліз, і чути прохання: «Заберіть мене, будь ласка». Що привело до такого стану цю жінку, яка виростила трьох дітей, все життя працювала? Відповідь проста – тяжкі життєві обставини – один син помер, донька зловживає алкоголем, ще один син хворий на цукровий діабет. Що робити бідній жінці? Вона залишилася сама у старій хатинці без нормальних умов для проживання, ходити не може, харчування достатнього не має.Рішенням виконавчого комітету Ківерцівської міської ради жінку було вирішено розмістити у будинок для престарілих у селі Тростянець.У Муравищах була ще відвідана одна сім’я, де виховується 8 дітей. Постало питання про вилучення їх із сім’ї у зв’язку з тим, що батько і мати не працюють постійно, зловживають спиртним, не наділяють дітей достатньою увагою. Але діти зустріли гостей веселими, усміхненими, здоровими на вигляд, були говіркими. Один перед одним розказували, що вони їли, що робили, як живуть, де дорослі, бо ні мами, ні тата, ні бабусі на той момент не було вдома. У будинку було тепло, працювала пральна машина-автомат.Що робити з цією сім’єю, адже діти не отримують належного виховання і належної турботи? Питання дуже вагоме, бо сім’я – найважливіше у житті кожної людини. У даному випадку, можливо, потрібно вилучати дітей із сім’ї та необхідно дуже добре подумати, зважити всі за і проти і 100 разів запитати у дітей. А чи не краще посилити контроль за поведінкою батьків, за тим, як вони турбуються про дітей і вчити їх любити.Подібні відвідини неблагополучних сімей будуть проводитися і надалі, щоб ні одна людина, що потребує допомоги, ні одна дитина, що опинилася у складних життєвих обставинах, не залишилася поза увагою громади, не залишилася без підтримки і допомоги, адже ми, мешканці Ківерцівської ОТГ – це одна сім’я і тут кожному болить за іншого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію