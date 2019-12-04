Волинський історик опублікував фото старовинної церкви
Сьогодні, 01:03
На світлинах 1961 року зображена Церква Святої великомучениці Варвари у селі Машів Любомльського району.
Ретрофото опублікував директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський на сторінці у фейсбуці.
Найстаріший із дерев'яних храмів Любомльщини, побудований у 1628 році.
Розібраний за вказівкою радянської влади у 1962 році.
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Ретрофото опублікував директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський на сторінці у фейсбуці.
Найстаріший із дерев'яних храмів Любомльщини, побудований у 1628 році.
Розібраний за вказівкою радянської влади у 1962 році.
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