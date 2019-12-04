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Волинський історик опублікував фото старовинної церкви

Волинський історик опублікував фото старовинної церкви
На світлинах 1961 року зображена Церква Святої великомучениці Варвари у селі Машів Любомльського району.

Ретрофото опублікував директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський на сторінці у фейсбуці.

Найстаріший із дерев'яних храмів Любомльщини, побудований у 1628 році.

Розібраний за вказівкою радянської влади у 1962 році.


Волинський історик опублікував фото старовинної церкви
Волинський історик опублікував фото старовинної церкви
Волинський історик опублікував фото старовинної церкви

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Теги: церква, любомль, ретрофото
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