Волинський історик опублікував фото старовинної церкви





Ретрофото опублікував директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський на сторінці у фейсбуці.



Найстаріший із дерев'яних храмів Любомльщини, побудований у 1628 році.



Розібраний за вказівкою радянської влади у 1962 році.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На світлинах 1961 року зображена Церква Святої великомучениці Варвари у селі Машів Любомльського району.Ретрофото опублікував директор Любомльського краєзнавчого музеюна сторінці у фейсбуці.Найстаріший із дерев'яних храмів Любомльщини, побудований у 1628 році.Розібраний за вказівкою радянської влади у 1962 році.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію