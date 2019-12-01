Шиють костюми, пишуть сценарії та пакують подарунки: чим живе садочок у Шацьку





День святого Миколая, 8 Березня чи випускний бал – глядачів на цих подіях, які зазвичай організовуються в Шацькому міському Будинку культури, завжди повний зал. Мешканці райцентру з задоволенням йдуть подивитися не тільки на талановитих діток, а й на вихователів, котрі кожне свято перетворюють на яскраве театралізоване дійство з колоритними, пошитими власноруч костюмами, –



«Останнім нашим надбанням став костюм ведмедя. Цей персонаж дуже схожий на героя улюбленого для дітей мультфільму. Кумедні пригоди Маші і Ведмедя, головні ролі яких виконують наші вихователі, був справжньою окрасою новорічних свят. Більше того, професійно пошите вбрання, яке не відрізниш від придбаного за великі гроші в спеціалізованому магазині, користується попитом і в працівників культури.



Останні використовують його у своїх творчих заходах і фестивалях. Загалом же в нашій колекції є більше десятка костюмів – для різних свят у будь-яку пору року. Це Маша і Ведмідь, герої казки «Колобок», Клоун, Карлсон, Баба-Яга, Курка, курчата, Шапокляк, Віхола, Осінь, Весна тощо», – розповідає Тетяна Гінчук, директорка ЗДО №2.



Творцем костюма ведмедя і багатьох інших є вихователька Світлана Сидорук. В своїй професії вона не обмежується педагогічними знаннями і вміннями, успішно застосовуючи в роботі з дітьми багатогранну творчість.



«Наше покликання – виховати унікальну і неповторну особистість. Щоб зацікавити дітей, маємо самі рости, вдосконалюватися, впроваджувати нове, підвищувати свою професійну майстерність», – каже Світлана Максимівна.



Проте вдалий костюм – це тільки пів справи. Світлана Сидорук «чаклує» над креативним вбранням разом із Ольгою Тимошук, кухаркою дитсадка. Ідеї до свят вишукує і пише сценарії вихователька Лариса Гінайло. І не просто пише, а створює цілі вистави з захоплюючими сюжетами.



В грі на сцені проявляє неабиякі акторські здібності педагогиня Неля Штандер. З задоволенням перевтілюються у казкових героїв інші працівниці дитсадка: Надія Козак, Тетяна Тюкова, Надія Редько, Валентина Гаврось. А які талановиті в своїх маленьких ролях юні вихованці дитсадка! Директорка тішиться ще й тим, що має в колективі працівника-мужчину. Для Сергія Суліма готують особливі ролі – святого Миколая, Діда Мороза.



…І от настає мить, коли всі приготування до чергового заходу позаду, костюми пошиті, ролі вивчені, сцена і зал прикрашені, за лаштунками помітно хвилюються юні і дорослі актори. Починається свято! Перед очима глядачів оживають персонажі казок і мультфільмів, які жартують, ведуть веселі діалоги, розігрують кумедні ситуації. Такі заходи завжди закінчуються вибухом емоцій і бурхливими оплесками глядачів. Це і є, зі слів директорки Тетяни Іванівни, найкращою подякою за всі старання.



Всі вихователі дитсадка – люди творчі і талановиті. Їхніми руками виготовляються подарунки на свято 8 Березня, презенти для учасників випускного балу та багато приємних дрібничок, які створюють у закладі затишну атмосферу. Постаралися працівниці і на День Шацька – виготовили на виставку композицію «Гарбузове подвір’я», яка здобула перше місце. До речі, авторкою ідеї створення казкового подвір’я є вихователька Світлана Сидорук.



Для продукування і впровадження вихователями нових ідей у дитсадку створені всі умови: є ноутбук, мультимедійний центр, музична колонка, проведений інтернет. Як розповіла Тетяна Гінчук, дитячий заклад вже 35 років розміщується у невеликому пристосованому приміщенні, на сьогодні його відвідує 40 діток.



Завдяки гарній співпраці з місцевою владою та участі в проєктах вдалося повністю оновити меблі, відремонтувати харчоблок, закупити нові ковдри, подушки, матраци, посуд, побудувати внутрішній санвузол. Допомагають закладу і батьки вихованців: гарні іграшки – це їхній вклад у добробут.



Втім, старе приміщення дитсадка потребує постійного ремонту і великих вкладань коштів, там немає ні спортивної кімнати, ні актового залу. Під час проведення свят виручає Ніна Вирович, директорка Шацького МБК, яка надає дитячому садку зал будинку культури.



Тетяна Гінчук сподівається, що найближчим часом ця проблема почне вирішуватися, і спільна мрія вихованців і працівників про будівництво нового сучасного дитсадка стане реальністю. І тоді дитячий заклад, який на сьогодні є осередком творчості, креативу і новаторського підходу до виховання дітей, має всі шанси піднятися на ще вищий щабель розвитку і приємно здивувати результатами своєї діяльності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожний дитячий захід у закладі дошкільної освіти №2 смт Шацьк – це завжди свято.День святого Миколая, 8 Березня чи випускний бал – глядачів на цих подіях, які зазвичай організовуються в Шацькому міському Будинку культури, завжди повний зал. Мешканці райцентру з задоволенням йдуть подивитися не тільки на талановитих діток, а й на вихователів, котрі кожне свято перетворюють на яскраве театралізоване дійство з колоритними, пошитими власноруч костюмами, – пише Район in.ua«Останнім нашим надбанням став костюм ведмедя. Цей персонаж дуже схожий на героя улюбленого для дітей мультфільму. Кумедні пригоди Маші і Ведмедя, головні ролі яких виконують наші вихователі, був справжньою окрасою новорічних свят. Більше того, професійно пошите вбрання, яке не відрізниш від придбаного за великі гроші в спеціалізованому магазині, користується попитом і в працівників культури.Останні використовують його у своїх творчих заходах і фестивалях. Загалом же в нашій колекції є більше десятка костюмів – для різних свят у будь-яку пору року. Це Маша і Ведмідь, герої казки «Колобок», Клоун, Карлсон, Баба-Яга, Курка, курчата, Шапокляк, Віхола, Осінь, Весна тощо», – розповідає Тетяна Гінчук, директорка ЗДО №2.Творцем костюма ведмедя і багатьох інших є вихователька Світлана Сидорук. В своїй професії вона не обмежується педагогічними знаннями і вміннями, успішно застосовуючи в роботі з дітьми багатогранну творчість.«Наше покликання – виховати унікальну і неповторну особистість. Щоб зацікавити дітей, маємо самі рости, вдосконалюватися, впроваджувати нове, підвищувати свою професійну майстерність», – каже Світлана Максимівна.Проте вдалий костюм – це тільки пів справи. Світлана Сидорук «чаклує» над креативним вбранням разом із Ольгою Тимошук, кухаркою дитсадка. Ідеї до свят вишукує і пише сценарії вихователька Лариса Гінайло. І не просто пише, а створює цілі вистави з захоплюючими сюжетами.В грі на сцені проявляє неабиякі акторські здібності педагогиня Неля Штандер. З задоволенням перевтілюються у казкових героїв інші працівниці дитсадка: Надія Козак, Тетяна Тюкова, Надія Редько, Валентина Гаврось. А які талановиті в своїх маленьких ролях юні вихованці дитсадка! Директорка тішиться ще й тим, що має в колективі працівника-мужчину. Для Сергія Суліма готують особливі ролі – святого Миколая, Діда Мороза.…І от настає мить, коли всі приготування до чергового заходу позаду, костюми пошиті, ролі вивчені, сцена і зал прикрашені, за лаштунками помітно хвилюються юні і дорослі актори. Починається свято! Перед очима глядачів оживають персонажі казок і мультфільмів, які жартують, ведуть веселі діалоги, розігрують кумедні ситуації. Такі заходи завжди закінчуються вибухом емоцій і бурхливими оплесками глядачів. Це і є, зі слів директорки Тетяни Іванівни, найкращою подякою за всі старання.Всі вихователі дитсадка – люди творчі і талановиті. Їхніми руками виготовляються подарунки на свято 8 Березня, презенти для учасників випускного балу та багато приємних дрібничок, які створюють у закладі затишну атмосферу. Постаралися працівниці і на День Шацька – виготовили на виставку композицію «Гарбузове подвір’я», яка здобула перше місце. До речі, авторкою ідеї створення казкового подвір’я є вихователька Світлана Сидорук.Для продукування і впровадження вихователями нових ідей у дитсадку створені всі умови: є ноутбук, мультимедійний центр, музична колонка, проведений інтернет. Як розповіла Тетяна Гінчук, дитячий заклад вже 35 років розміщується у невеликому пристосованому приміщенні, на сьогодні його відвідує 40 діток.Завдяки гарній співпраці з місцевою владою та участі в проєктах вдалося повністю оновити меблі, відремонтувати харчоблок, закупити нові ковдри, подушки, матраци, посуд, побудувати внутрішній санвузол. Допомагають закладу і батьки вихованців: гарні іграшки – це їхній вклад у добробут.Втім, старе приміщення дитсадка потребує постійного ремонту і великих вкладань коштів, там немає ні спортивної кімнати, ні актового залу. Під час проведення свят виручає Ніна Вирович, директорка Шацького МБК, яка надає дитячому садку зал будинку культури.Тетяна Гінчук сподівається, що найближчим часом ця проблема почне вирішуватися, і спільна мрія вихованців і працівників про будівництво нового сучасного дитсадка стане реальністю. І тоді дитячий заклад, який на сьогодні є осередком творчості, креативу і новаторського підходу до виховання дітей, має всі шанси піднятися на ще вищий щабель розвитку і приємно здивувати результатами своєї діяльності.

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