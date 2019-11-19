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Луцька «Волинь» здобула першу перемогу 2020 року

Луцька «Волинь» здобула першу перемогу 2020 року
У першому матчі нового року «Хрестоносці» поїхали до залізничного міста Ковеля, де під акомпанемент підтримки луцьких та ковельських фанів (які завжди підтримують нашу команду разом і в Луцьку) зустрічалися із місцевими учасниками аматорської першості України.

У звітній грі Андрій Тлумак вперше побачив своїх футболістів у дії після тривалої перерви, а також дав шанс проявити себе молодим гравцям та потенційним новачкам нашого клубу,– пишуть на сайті ФК «Волинь».

Волиняни досить швидко відкрили рахунок в першому таймі – уже на 3-й хвилині вдало на добиванні зіграв Джемаль Кизилатеш. А вже на 15-й наш потенційний новачок вдало відборовся у карному майданчику ковельчан та, по суті, організував асист для Ігоря Карпенка. Наш 20-й номер не зупинився і в середині тайму ще одним голом встановив підсумковий рахунок перед перервою – 0:3.

У другому таймі на поле з’явився інший склад, який продовжував створювати численні гольові можливості біля воріт «Ковеля-Волині». Знову зламати оборонні редути господарів поля вдалося наприкінці гри – дві хороші передачі від Ростислава Волошиновича двічі знаходили Станіслава Куліша, а найкращий бомбардир Першої ліги минулого сезону реалізував свої можливості. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Волині» – 0:5. А вже за тиждень, 1 лютого, наша команда у Кончі-Заспі зустрінеться з молодіжною командою київського «Динамо».

ФЦ «Ковель-Волинь» – «Волинь» 0:5 (Кизилатеш, Карпенко – 2, Куліш – 2)

Склад «Волині»: Леванідов, Рябов, Михалик, Ульянов, Цюпа, Чачуа, Курко, Кожанов, Кизилатеш, Климець, Карпенко.

На заміну виходили: Кобзар, Гарсієв, Болденков, Волошинович, Куліш, Мартинюк, Харченко та гравці на перегляді.

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Теги: волинь, футбол, луцьк
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