Луцька «Волинь» здобула першу перемогу 2020 року





У звітній грі Андрій Тлумак вперше побачив своїх футболістів у дії після тривалої перерви, а також дав шанс проявити себе молодим гравцям та потенційним новачкам нашого клубу,–



Волиняни досить швидко відкрили рахунок в першому таймі – уже на 3-й хвилині вдало на добиванні зіграв Джемаль Кизилатеш. А вже на 15-й наш потенційний новачок вдало відборовся у карному майданчику ковельчан та, по суті, організував асист для Ігоря Карпенка. Наш 20-й номер не зупинився і в середині тайму ще одним голом встановив підсумковий рахунок перед перервою – 0:3.



У другому таймі на поле з’явився інший склад, який продовжував створювати численні гольові можливості біля воріт «Ковеля-Волині». Знову зламати оборонні редути господарів поля вдалося наприкінці гри – дві хороші передачі від Ростислава Волошиновича двічі знаходили Станіслава Куліша, а найкращий бомбардир Першої ліги минулого сезону реалізував свої можливості. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Волині» – 0:5. А вже за тиждень, 1 лютого, наша команда у Кончі-Заспі зустрінеться з молодіжною командою київського «Динамо».



ФЦ «Ковель-Волинь» – «Волинь» 0:5 (Кизилатеш, Карпенко – 2, Куліш – 2)



Склад «Волині»: Леванідов, Рябов, Михалик, Ульянов, Цюпа, Чачуа, Курко, Кожанов, Кизилатеш, Климець, Карпенко.



На заміну виходили: Кобзар, Гарсієв, Болденков, Волошинович, Куліш, Мартинюк, Харченко та гравці на перегляді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У першому матчі нового року «Хрестоносці» поїхали до залізничного міста Ковеля, де під акомпанемент підтримки луцьких та ковельських фанів (які завжди підтримують нашу команду разом і в Луцьку) зустрічалися із місцевими учасниками аматорської першості України.У звітній грі Андрій Тлумак вперше побачив своїх футболістів у дії після тривалої перерви, а також дав шанс проявити себе молодим гравцям та потенційним новачкам нашого клубу,– пишуть на сайті ФК «Волинь».Волиняни досить швидко відкрили рахунок в першому таймі – уже на 3-й хвилині вдало на добиванні зіграв Джемаль Кизилатеш. А вже на 15-й наш потенційний новачок вдало відборовся у карному майданчику ковельчан та, по суті, організував асист для Ігоря Карпенка. Наш 20-й номер не зупинився і в середині тайму ще одним голом встановив підсумковий рахунок перед перервою – 0:3.У другому таймі на поле з’явився інший склад, який продовжував створювати численні гольові можливості біля воріт «Ковеля-Волині». Знову зламати оборонні редути господарів поля вдалося наприкінці гри – дві хороші передачі від Ростислава Волошиновича двічі знаходили Станіслава Куліша, а найкращий бомбардир Першої ліги минулого сезону реалізував свої можливості. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Волині» – 0:5. А вже за тиждень, 1 лютого, наша команда у Кончі-Заспі зустрінеться з молодіжною командою київського «Динамо».ФЦ «Ковель-Волинь» – «Волинь» 0:5 (Кизилатеш, Карпенко – 2, Куліш – 2)Склад «Волині»: Леванідов, Рябов, Михалик, Ульянов, Цюпа, Чачуа, Курко, Кожанов, Кизилатеш, Климець, Карпенко.На заміну виходили: Кобзар, Гарсієв, Болденков, Волошинович, Куліш, Мартинюк, Харченко та гравці на перегляді.

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