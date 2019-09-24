В Україні відкриють нові авіарейси на грецькі острови
Сьогодні, 04:11
Український авіаперевізник SkyUp Airlines анонсував відкриття нових рейсів з кількох областних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.
Про це йдеться на сайті авіаперевізника, - пише Рубрика.
Зокрема, рейси на Крит виконуватимуть з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, на Корфу та Закінф — лише з Києва.
Перші перельоти з Києва на Крит заплановані на кінець квітня (по сб та нд). А починаючи з кінця травня їх виконуватимуть в режимі 5 разів на тиждень. Рейси зі Львова та Харкова запустять з 2 травня, із Запоріжжя — з 3 травня, з Одеси — з 19 травня.
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Рейси на Корфу плануються з 30 травня, на Закінф — з 31 травня.
Ціни стартують від 70 євро в один бік.
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Про це йдеться на сайті авіаперевізника, - пише Рубрика.
Зокрема, рейси на Крит виконуватимуть з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, на Корфу та Закінф — лише з Києва.
Перші перельоти з Києва на Крит заплановані на кінець квітня (по сб та нд). А починаючи з кінця травня їх виконуватимуть в режимі 5 разів на тиждень. Рейси зі Львова та Харкова запустять з 2 травня, із Запоріжжя — з 3 травня, з Одеси — з 19 травня.
Читайте також
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Рейси на Корфу плануються з 30 травня, на Закінф — з 31 травня.
Ціни стартують від 70 євро в один бік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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