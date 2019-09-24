В Україні відкриють нові авіарейси на грецькі острови





Про це йдеться на сайті авіаперевізника, -



Зокрема, рейси на Крит виконуватимуть з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, на Корфу та Закінф — лише з Києва.



Перші перельоти з Києва на Крит заплановані на кінець квітня (по сб та нд). А починаючи з кінця травня їх виконуватимуть в режимі 5 разів на тиждень. Рейси зі Львова та Харкова запустять з 2 травня, із Запоріжжя — з 3 травня, з Одеси — з 19 травня.



Читайте також

За 5 років показник пасажиропотоку українських аеропортів подвоївся



Чи вимикати гаджети в літаку і куди безпечніше сідати? Розвінчуємо 5 авіа-стереотипів



Рейси на Корфу плануються з 30 травня, на Закінф — з 31 травня.



Ціни стартують від 70 євро в один бік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український авіаперевізник SkyUp Airlines анонсував відкриття нових рейсів з кількох областних центрів України на грецькі острови Крит, Корфу і Закінф.Про це йдеться на сайті авіаперевізника, - пише Рубрика.Зокрема, рейси на Крит виконуватимуть з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова, на Корфу та Закінф — лише з Києва.Перші перельоти з Києва на Крит заплановані на кінець квітня (по сб та нд). А починаючи з кінця травня їх виконуватимуть в режимі 5 разів на тиждень. Рейси зі Львова та Харкова запустять з 2 травня, із Запоріжжя — з 3 травня, з Одеси — з 19 травня.Читайте такожЗа 5 років показник пасажиропотоку українських аеропортів подвоївсяЧи вимикати гаджети в літаку і куди безпечніше сідати? Розвінчуємо 5 авіа-стереотипівРейси на Корфу плануються з 30 травня, на Закінф — з 31 травня.Ціни стартують від 70 євро в один бік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію