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Як підтримувати зір у відмінній формі: поради лікаря

Як підтримувати зір у відмінній формі: поради лікаря
Лікар-офтальмолог Ілона Старцева розповіла у ЗМІ, як підтримувати зір у відмінній формі. Рекомендації допоможуть дітям і дорослим зберегти здоров’я парного органу і підтримувати його функції.

Про це пише ukrhealth.net

Одним з найдієвіших способів збереження гостроти зору є відмова від перевантажень у вигляді читання або роботи зі смартфоном. Вкрай важливо міняти розумову активність на рухову, влаштовуючи собі розминку на 5-7 хвилин, розповіла лікар. Дітям дошкільного віку небажано проводити багато часу з гаджетами, користуватися мобільні пристроями треба по 30 хвилин вранці і ввечері.

Першокласникам необхідно спати 9-10 годин, що забезпечить їм швидке відновлення сил, а вдень потрібно подрімати на годину. Наступним кроком є перебування на повітрі в світлий час доби, так як природне освітлення позитивно впливає на стан очей. За рекомендаціями ВООЗ, школярам треба проводити на вулиці дві години на день.

Увечері слід забезпечити правильне освітлення при листі або читанні, для цього краще підійде світильник зі світлодіодною лампою. Потрібно підібрати меблі для учня, при цьому поверхня столу повинна бути матовою, щоб не створювалися відблиски, що завдають шкоди очам.

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Теги: лікар, зір, здоров'я
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