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В Україні зменшився рівень середньої зарплати

В Україні зменшився рівень середньої зарплати
Пенсійний фонд України затвердив розмір середньої зарплати, щоб можна було розрахувати суму пенсії.

Про це повідомляє прес-служба відомства, - пише Агробізнес.

Нині в Україні розмір середньої зарплати становить 9 322 гривень 61 копійку. Такий показник був зафіксований в листопаді 2019 року.

А ось в жовтні цей показник був вищим на 234 гривні.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за листопад, яка, відповідно до Закону України" Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", враховується для обчислення пенсії", - йдеться в повідомленні.

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Теги: заробітня плата, пенсійний фонд
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