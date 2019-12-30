В Україні зменшився рівень середньої зарплати
Сьогодні, 07:21
Пенсійний фонд України затвердив розмір середньої зарплати, щоб можна було розрахувати суму пенсії.
Про це повідомляє прес-служба відомства, - пише Агробізнес.
Нині в Україні розмір середньої зарплати становить 9 322 гривень 61 копійку. Такий показник був зафіксований в листопаді 2019 року.
А ось в жовтні цей показник був вищим на 234 гривні.
"Затверджено показник середньої заробітної плати за листопад, яка, відповідно до Закону України" Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", враховується для обчислення пенсії", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє прес-служба відомства, - пише Агробізнес.
Нині в Україні розмір середньої зарплати становить 9 322 гривень 61 копійку. Такий показник був зафіксований в листопаді 2019 року.
А ось в жовтні цей показник був вищим на 234 гривні.
"Затверджено показник середньої заробітної плати за листопад, яка, відповідно до Закону України" Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", враховується для обчислення пенсії", - йдеться в повідомленні.
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