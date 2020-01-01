Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 26 січня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.166, а продаж – 24.558.
Євро при купівлі становить – 26.591, продажу – 27.134.
Курс російського рубля: купівля – 0,345, продаж – 0,398.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.793, продаж – 6.409.
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Євро при купівлі становить – 26.591, продажу – 27.134.
Курс російського рубля: купівля – 0,345, продаж – 0,398.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.793, продаж – 6.409.
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