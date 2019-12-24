Яке свято 26 січня та чому сьогодні не можна спати з домашніми тваринами





За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Єрміла і Стратоніка Сінгідонських. Також сьогодні – Яремин день, – пише



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У неділю, 26 січня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Юхим, Яків, Максим, Панас, Никифор, Єрмил.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Якщо ліс тріщить, то мороз протримається ще довго.

Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.

Коло навколо місяця – до хуртовини.

Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до сонячної погоди, по мостинах катається – до тепла.

Кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну – до негоди.

Котик вгору животом лягає і потягується – до тепла.

Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.

Собака лежить, згорнувшись калачиком, – до холодів, витягнулася – до тепла.

Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до морозу.

Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.

Хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.







ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Сни побачені в ніч з 25 на 26 січня, а також днем 26 січня – порожні, не варто надавати їм значення.

Хто на Ярему поруч з кішкою засне, той розум втратить. Тому не можна спати в ліжку з твариною.

А якщо скривдити тварину, то сім років удачі не бачити.



ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ



1244 – у хроніках вперше з'явилася назва поселення Берлін.

1500 – перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.

1525 – з'явилася перша друкарська карта Московії – карта Московських земель.

1564 – у ході Лівонської війни відбулася битва при Чашниках.

1699 – укладений Карловицький мир, що завершив 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії.

1788 – британські кораблі доставили в Австралію 730 ув'язнених, які заснували Сідней.

1802 – створена бібліотека Конгресу США.

1808 – в Австралії відбувся так званий "ромовий заколот".

1875 – американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.

1886 – німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1893 – Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.

1905 – у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз "Куллінан" вагою 3106 каратів.

1919 – махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками.

1931 – з в'язниці звільнений Магатма Ґанді.

1934 – підписаний пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею.

1939 – війська генерала Франко взяли Барселону.

1945 – радянські війська зайняли польське місто Освєнцім і визволили вцілілих в'язнів концентраційних таборів. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.

1949 – компанія "Американ Ейрлайнз" першою у світі ввела попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів.

1950 – набула чинності Конституція Індії.

1956 – в Італії почалися Сьомі зимові Олімпійські ігри.

1965 – гінді стає офіційною мовою Індії.

1972 – югославка Вуловіч Весна залишилася живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів.

1980 – Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади.

1983 – випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.

1997 – у Чечні відбулись президентські вибори, набравши 65 % голосів, перемогу здобув Аслан Масхадов.

1999 – Сенат США відкинув пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона.

2000 – в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.

2001 – у Чорному морі затонув український теплохід "Пам'ять Меркурія", на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, 8 пропали безвісти.

2001 – у результаті землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей.

2003 – Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.







ХТО НАРОДИВСЯ 26 СІЧНЯ



1670 – Якоб ван Шуппен, австрійський бароковий художник голландського походження.

1714 – Жан-Батист Пігаль, французький скульптор.

1763 – Карл XIV Юхан, французький військовий, маршал Франції, король Швеції та Норвегії.

1777 – Ломиковський Василь Якович, український історик, етнограф, перекладач.

1804 – Ежен Сю, французький письменник.

1897 – Іван Кулик (Ізраїль Юделевич), український поет і громадський діяч, перший голова Спілки радянських письменників України.

1918 – Філіп Хосе Фармер, американський письменник-фантаст.

1921 – Акіо Моріта, японський бізнесмен, засновник компанії "Sony".

1925 – Пол Ньюман (Леонард), американський кіноактор, лауреат премії "Оскар".

1928 – Роже Вадим, французький кінорежисер.

1944 – Анджела Девіс, американський громадський діяч.

1950 – Йорг Гайдер, австрійський політик.

1950 – Володимир Білецький, український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук.

1953 – Андерс Фог Расмуссен, прем'єр-міністр Данії, генеральний секретар НАТО.

1955 – Гелен Едді ван, американський рок-музикант, співак, лауреат "Гремі".

1961 – Вейн Ґрецкі, канадський хокеїст, найуспішніший гравець в історії НХЛ.

1979 – Максим Калиниченко, український футболіст.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дата 26 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Єрміла і Стратоніка Сінгідонських. Також сьогодні – Яремин день, – пише maximum.fm У неділю, 26 січня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Юхим, Яків, Максим, Панас, Никифор, Єрмил.Якщо ліс тріщить, то мороз протримається ще довго.Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.Коло навколо місяця – до хуртовини.Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до сонячної погоди, по мостинах катається – до тепла.Кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну – до негоди.Котик вгору животом лягає і потягується – до тепла.Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.Собака лежить, згорнувшись калачиком, – до холодів, витягнулася – до тепла.Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до морозу.Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.Хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.Сни побачені в ніч з 25 на 26 січня, а також днем 26 січня – порожні, не варто надавати їм значення.Хто на Ярему поруч з кішкою засне, той розум втратить. Тому не можна спати в ліжку з твариною.А якщо скривдити тварину, то сім років удачі не бачити.1244 – у хроніках вперше з'явилася назва поселення Берлін.1500 – перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.1525 – з'явилася перша друкарська карта Московії – карта Московських земель.1564 – у ході Лівонської війни відбулася битва при Чашниках.1699 – укладений Карловицький мир, що завершив 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії.1788 – британські кораблі доставили в Австралію 730 ув'язнених, які заснували Сідней.1802 – створена бібліотека Конгресу США.1808 – в Австралії відбувся так званий "ромовий заколот".1875 – американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.1886 – німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.1893 – Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.1905 – у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз "Куллінан" вагою 3106 каратів.1919 – махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками.1931 – з в'язниці звільнений Магатма Ґанді.1934 – підписаний пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею.1939 – війська генерала Франко взяли Барселону.1945 – радянські війська зайняли польське місто Освєнцім і визволили вцілілих в'язнів концентраційних таборів. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.1949 – компанія "Американ Ейрлайнз" першою у світі ввела попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів.1950 – набула чинності Конституція Індії.1956 – в Італії почалися Сьомі зимові Олімпійські ігри.1965 – гінді стає офіційною мовою Індії.1972 – югославка Вуловіч Весна залишилася живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів.1980 – Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади.1983 – випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3.1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.1997 – у Чечні відбулись президентські вибори, набравши 65 % голосів, перемогу здобув Аслан Масхадов.1999 – Сенат США відкинув пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона.2000 – в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.2001 – у Чорному морі затонув український теплохід "Пам'ять Меркурія", на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, 8 пропали безвісти.2001 – у результаті землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей.2003 – Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.1670 – Якоб ван Шуппен, австрійський бароковий художник голландського походження.1714 – Жан-Батист Пігаль, французький скульптор.1763 – Карл XIV Юхан, французький військовий, маршал Франції, король Швеції та Норвегії.1777 – Ломиковський Василь Якович, український історик, етнограф, перекладач.1804 – Ежен Сю, французький письменник.1897 – Іван Кулик (Ізраїль Юделевич), український поет і громадський діяч, перший голова Спілки радянських письменників України.1918 – Філіп Хосе Фармер, американський письменник-фантаст.1921 – Акіо Моріта, японський бізнесмен, засновник компанії "Sony".1925 – Пол Ньюман (Леонард), американський кіноактор, лауреат премії "Оскар".1928 – Роже Вадим, французький кінорежисер.1944 – Анджела Девіс, американський громадський діяч.1950 – Йорг Гайдер, австрійський політик.1950 – Володимир Білецький, український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук.1953 – Андерс Фог Расмуссен, прем'єр-міністр Данії, генеральний секретар НАТО.1955 – Гелен Едді ван, американський рок-музикант, співак, лауреат "Гремі".1961 – Вейн Ґрецкі, канадський хокеїст, найуспішніший гравець в історії НХЛ.1979 – Максим Калиниченко, український футболіст.

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