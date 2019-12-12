Лучан запрошують на кіноперегляд до Дня пам'яті полеглих у бою під Крутами





Про це повідомляє пресслужба Національного альянсу.

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До 102-ої річниці бою під Крутами Луцький осередок Національного Альянсу спільно з Центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцьк проводить кіноперегляд документального фільму "Герої України. Крути. Перша Незалежність".





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Кіноперегляд відбудеться 29 січня о 16:30 в ЦНПВ (Кафедральна, 4).



Нагадаємо, що

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