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Лучан запрошують на кіноперегляд до Дня пам'яті полеглих у бою під Крутами

Лучан запрошують на кіноперегляд до Дня пам'яті полеглих у бою під Крутами
Крутянський бій, як, мабуть, жодна інша подія буремних років Української революції, породив колосальну кількість міфів, легенд, домислів різного спрямування, через чималу кількість яких реалії бою почали забуватися.

Про це повідомляє пресслужба Національного альянсу.

До 102-ої річниці бою під Крутами Луцький осередок Національного Альянсу спільно з Центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцьк проводить кіноперегляд документального фільму "Герої України. Крути. Перша Незалежність".

Лучан запрошують на кіноперегляд до Дня пам'яті полеглих у бою під Крутами


Кіноперегляд відбудеться 29 січня о 16:30 в ЦНПВ (Кафедральна, 4).

Нагадаємо, що панахида та покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Крут відбудеться 29 січня в Луцьку в День пам’яті Героїв Крут о 12 годині.

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Теги: Крути, Луцьк, Національний альянс, війна
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