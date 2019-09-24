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У Луцьку скаржаться на небезпечний дерев'яний тротуар поблизу школи. ФОТО

У Луцьку скаржаться на небезпечний дерев'яний тротуар поблизу школи. ФОТО
Біля 22-ї школи знаходиться автостоянка, яка вже давно огороджена дерев’яною огорожею, тротуар також викладений із дерев’яних дощок, стан яких не задовільний, адже вони прогинаються, є поламані і по них небезпечно ходити.

Про це на платформі «Відкрите місто» написала користувачка Надія Хмара, – повідомляє Конкурент.

«Дерев’яна огорожа автостоянки також має не дуже естетичний вигляд, вздовж насипи землі. Прошу відреагувати на зауваження та зобов’зати власника автостоянки, а також тих, у чиєму підпорядкуванні знаходиться тротуар, привести все до належного стану та прибрати багаторічні насипи землі, зробити нормальний та безпечний тротуар і встановити огорожу, яка не буде лякати своїм виглядом», – звернулася лучанка.

У Луцьку скаржаться на небезпечний дерев'яний тротуар поблизу школи. ФОТО
У Луцьку скаржаться на небезпечний дерев'яний тротуар поблизу школи. ФОТО
У Луцьку скаржаться на небезпечний дерев'яний тротуар поблизу школи. ФОТО


Повідомлення прийняли у роботу в департаменті ЖКГ.

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Теги: Тротуар, Луцьк, 22 школа, Відкрите місто
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