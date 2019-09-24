У Луцьку скаржаться на небезпечний дерев'яний тротуар поблизу школи. ФОТО





Про це на платформі Надія Хмара, – повідомляє



«Дерев’яна огорожа автостоянки також має не дуже естетичний вигляд, вздовж насипи землі. Прошу відреагувати на зауваження та зобов’зати власника автостоянки, а також тих, у чиєму підпорядкуванні знаходиться тротуар, привести все до належного стану та прибрати багаторічні насипи землі, зробити нормальний та безпечний тротуар і встановити огорожу, яка не буде лякати своїм виглядом», – звернулася лучанка.







Повідомлення прийняли у роботу в департаменті ЖКГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля 22-ї школи знаходиться автостоянка, яка вже давно огороджена дерев’яною огорожею, тротуар також викладений із дерев’яних дощок, стан яких не задовільний, адже вони прогинаються, є поламані і по них небезпечно ходити.Про це на платформі «Відкрите місто» написала користувачка, – повідомляє Конкурент «Дерев’яна огорожа автостоянки також має не дуже естетичний вигляд, вздовж насипи землі. Прошу відреагувати на зауваження та зобов’зати власника автостоянки, а також тих, у чиєму підпорядкуванні знаходиться тротуар, привести все до належного стану та прибрати багаторічні насипи землі, зробити нормальний та безпечний тротуар і встановити огорожу, яка не буде лякати своїм виглядом», – звернулася лучанка.Повідомлення прийняли у роботу в департаменті ЖКГ.

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