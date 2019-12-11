У Луцьку поблизу автостанції незаконно встановили кіоск





Порушення виявили працівники



На прохання працівників департаменту надати дозвільні документи видані виконавчим комітетом міської ради, підприємець пояснила, що погодження в неї є лише з керівництвом Автостанції№1.



У зв’язку з цим, на суб’єкта господарювання правоохоронці склали протокол за ст. 152 КупАП за порушення п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька та видали припис на самостійний демонтаж.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Самовільно встановили тимчасову споруду для ведення підприємницької діяльності на вул. Конякіна, 39 біля Автостанції №1.Порушення виявили працівники департаменту муніципальної варти. На прохання працівників департаменту надати дозвільні документи видані виконавчим комітетом міської ради, підприємець пояснила, що погодження в неї є лише з керівництвом Автостанції№1.У зв’язку з цим, на суб’єкта господарювання правоохоронці склали протокол за ст. 152 КупАП за порушення п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька та видали припис на самостійний демонтаж.

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