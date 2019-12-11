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У Луцьку поблизу автостанції незаконно встановили кіоск

У Луцьку поблизу автостанції незаконно встановили кіоск
Самовільно встановили тимчасову споруду для ведення підприємницької діяльності на вул. Конякіна, 39 біля Автостанції №1.

Порушення виявили працівники департаменту муніципальної варти.

На прохання працівників департаменту надати дозвільні документи видані виконавчим комітетом міської ради, підприємець пояснила, що погодження в неї є лише з керівництвом Автостанції№1.

У зв’язку з цим, на суб’єкта господарювання правоохоронці склали протокол за ст. 152 КупАП за порушення п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька та видали припис на самостійний демонтаж.

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Теги: Луцьк, муніципальна варта, кіоск, порушення
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