Боротьба «Волині» за прем’єр-лігу: ким підсилюються «хрестоносці» та їхні суперники

Андрія Тлумака, який на післяматчевій пресконференції заявив про свою відставку.



Розуміючи, що шукати тренера посеред сезону – не найкращий варіант для команди та й кандидатур кращих Андрія Богдановича не було, керівництво клубу, на щастя, не прийняло відставку коуча, – пише



А після цього «Волинь» видала просту неймовірну серію з восьми перемог, перервавши її лише у матчі з МФК «Миколаїв», зігравши внічию. Це й дозволило лучанам розташуватися на другій позиції у групі з восьми команд, які будуть вести боротьбу за вихід до Прем’єр-ліги у наступній частині сезону.



Між першим та восьмим місцем у турнірній таблиці Першої ліги – лише шість очок різниці. Хоча боротьба на футбольному полі поки призупинилася через зимову перерву і відновиться лише наприкінці березня, клуби не сплять, відтак шукають потенційних новачків для підсилення складу.



«Волинь» покинуло семеро гравців, два з яких – основні



Під час зимової перерви «Волинь» покинуло вже семеро гравців: Міха Горопевшек, Віталій Пономар, Назар Мельничук, Младен Бартулович, Євген Неплях, Андрій Стрижеус та Ярослав Котляров.



Серед цих футболістів місце в основі мав захисник Міха Горопевшек, якого в цьому сезоні тренерський штаб відкрив на позиції центрального нападника, де словенець зумів забити чотири м’ячі. До того ж, Міха був непоганою опцією для сплутування карт тренерським штабам суперників, які ламали голову, на якій позиції з’явиться захисник-бомбардир – у нападі чи у захисті. Наразі окремі ЗМІ повідомляють, що словенським захисником цікавиться мінське «Динамо», яке у минулорічному чемпіонаті Білорусі посіло четверте місце.







Хорватський хавбек Младен Бартулович, який провів 16 матчів, забивши три голи та віддавши чотири результативні передачі, взагалі неочікувано покинув клуб. Спільнота Fan-project Volyn повідомляла, що хорват пішов з «Волині» за власним бажанням, адже хотів знайти команду ближче до дому. Невідомо, яким чином селище Петрове у Кіровоградській області стало ближчим до Хорватії, але вже через кілька днів після відходу з «Волині» місцевий футбольний клуб «Інгулець» повідомив про підписання Бартуловича. Відзначимо, що «Інгулець» є сусідом «Волині» у турнірній таблиці, займаючи третє місце.







Віталій Пономар, який приєднався до команди на початку сезону, так і не зумів стати залізним гравцем основи. Хоча й екснападник «Олександрії» зіграв 16 матчів, в чималій кількості з них він виходив на заміну, загалом зумівши забити три голи в чемпіонаті. Андрій Тлумак розповідав, що, можливо, стиль гри команди не надто підходить Віталію, відтак було вирішено припинити співпрацю з ним.



Натомість Євген Неплях та Назар Мельничук зіграли трохи більше десяти матчів та здебільшого були гравцями ротації. А Стрижеус та голкіпер Котляров взагалі з’являлися на полі два та один матч відповідно.



На перегляді у «Волині» – колишній вихованець та нападник з УПЛ



Андрій Тлумак розповідав, що команді будуть потрібні центральний захисник, центральний нападник, також необхідне підсилення опорної зони, а основний акцент він робитиме на універсальних футболістах, які можуть закрити кілька позицій.



Так, за повідомленнями різних ЗМІ, нині у «Волині» перебувають п’ятеро гравців на перегляді: вихованець «Волині» Віталій Приндета, півзахисники Михайло Шишка з тбіліського «Динамо» і Ярослав Конкольняк з «Прикарпаття», а також центрбек грузинської «Діли» Гія Чадунеллі та нападник СК «Дніпро-1» Станіслав Куліш.



Щодо Ярослава Конкольняка, який може закрити увесь лівий фланг, то його підписання, за словами Андрія Тлумака, це лише питання часу.



Віталій Приндета добре знайомий волинським вболівальникам, адже є вихованцем клубу. Футболіст може зіграти у центрі захисту та в опорній зоні. Питання лише одне: як Приндету приймуть трибуни, зокрема і ультрас, після транзиту до Росії, і чи не обернеться це для клубу новим скандалом.



Втім, футболіст встиг пограти не лише в РФ, також він засвітився у грецьких «Платаніасі» та «Ламії», а останнім його клубом стала чернігівська «Десна». Щоправда статистика його виступів в складі чернігівців «вражає»: два матчі в чемпіонаті та кубку, в яких він провів на полі лише дві хвилини.







Тридцятирічний нападник Станіслав Куліш відомий своїми виступами за «Олександрію». Останнім його клубом є СК «Дніпро-1», в якому він феєрив у минулому сезоні Першої ліги, забивши 17 голів, але у «вишці» в форварда не пішло – він забив лише два м’ячі у тринадцяти матчах.



Михайло Шишка за свої 25 років встиг вже пограти в «Шахтарі-3», литовському «Тракаї», «Оболоні-Бровар», а останнім клубом для нього стало тбіліське «Динамо». Чи стане Шишка гравцем «Волині» - поки невідомо. Те саме можна сказати й про грузинського захисника Гію Чадунеллі, який два останні сезони виступав у складі грузинської «Діли».







Як і в більшості українських клубів, офіційний сайт «Волині» не анонсує гравців на перегляді, однак вже згодом, після попереднього перегляду, може з’явитися й офіційна інформація про новачків.



Цікаво, що на фото, розміщених на офіційній фейсбук-сторінці клубу, помітно ще одного темношкірого гравця, який, очевидно, знаходиться на перегляді. Хто це - наразі невідомо.







«Рух», «Оболонь-Бровар» та «Агробізнес» змінили тренерів



У лідера Першої ліги львівського «Руху» зміна на тренерському містку сталася доволі неочікувано. Білоруський спеціаліст Леонід Кучук та клуб вирішили не продовжувати контракт, який мав скоро добігти кінця, натомість місце білоруса зайняв Юрій Бакалов, який одразу ж анонсував, що клуб буде підписувати гравців з УПЛ.







Відзначимо, що львів’яни встигли здійснити вже два підписання – вихованця «Волині», останнім клубом якого був СК «Дніпро-1», Юрія Романюка та нападника Станіслава Біленького.







Не менш неочікуваною стала інформація про те, що найкращий тренер половини сезону Першої ліги Сергій Ковалець покидає «Оболонь-Бровар». Хоча команда і знаходиться на шостому місці, але відставання від першого місця становить лише два очки. Втім, у киян тепер новий наставник – Олег Мазуренко, з яким, сподівається керівництво клубу, команда заграє в більш агресивний футбол. Відзначимо, що про підписання нових гравців мова поки не ведеться.



Також про нового тренера оголосив і волочиський «Агробізнес» - коучем став екстренер «Карпат» Олександр Чижевський. Відзначимо, що «Агробізнес» раніше тренував Остап Маркевич, який, своєю чергою, очолив «Чорноморець».







Цікаво, що команда з «Волочиська» поки не має підписань, хоча й керівництво клубу говорило про те, що планує взяти бразильця. Однак «Агробізес» втратив вихованця «Волині» Олексія Зінкевича, який перейшов до «Чорноморця», а також нападника Ігоря Сікорського, розірвавши з ним контракт через його скандальну поїздку до Росії.







«Інгулець» та «Металіст 1925», «Авангард» посилюються, «Минай» поки мовчать



«Інгулець» з селище Петрове вже встиг офіційно оголосити про підписання двох футболістів. Як вже повідомлялося вище, одним з них став «ексволинянин» Младен Бартулович, який в інтерв’ю уточнив, що проживає в Дніпрі і хотів бути ближче біля дому.



Ще одним підписанням став 28-річний ексхавбек «Дніпра-1» Ігор Загальський.



Натомість «Металіст 1925» оголосив про розставання з воротарем Владиславом Федаком та нападником Максимом Прядуном. Втім, харків’яни оголосили й про підписання центрального захисника Сергія Ченбая, який останні три сезони виступав за «Кремінь». Також на перегляді у «Металісті» знаходяться два бразильці – півзахисник Лукас Кунья і нападник Дуглас, які грали за узбекистанський «Сурхан».



Щодо краматорського «Авангарда», то ЗМІ повідомляли про підписання краматорцями форварда Владислава Нехтія, який першу половину сезону провів у складі прем’єрлігового «Колоса».



«Минай» поки не поспішає підписувати нових гравців, адже головний тренер Василь Кобін говорив, що команді потрібне лише точкове підсилення, відтак планують взяти одного-двох гравців. До того ж, клуб хоче омолодити склад, розірвавши контракт з тридцятирічним півзахисником Олегом Дмитренком.



Син Мирона Маркевича будує новий «Чорноморець»



Серед решти команд помітним гравцем на трансферному ринку став і одеський «Чорноморець». Команда переживає не найкращі часи, знаходячись на десятій позиції турнірної таблиці, і вже навряд побореться за УПЛ у цьому сезоні. Однак по ходу першого кола команду очолив Остап Маркевич, при якому одесити вже встигли здійснити низку трансферів, очевидно, вже готуючись до боротьби за Прем’єр-лігу в наступному сезоні.



«Чорноморець» вже встиг провести масштабну чистку та оголосити про те, що команду покинули: захисник Денис Васильєв, форвард Василь Павлов, Андрій Ткачук, Олександр Голіков, Олександр Ковпак, Олег Остапенко, Богдан Коваленко, Дмитро Рижук, Володимир Танчик, Костянтин Ярошенко та колишні футболісти «Волині» Володимир Аржанов, Віталій Гошкодеря і Сергій Воронін.



Натомість одесити підписали півзахисника «Інгульця» Владислава Клименка, голкіпера «Балкан» Олексія Паламарчука, захисника «Гірник-Спорту» Віктора Лиховидька, півзахисника «Агробізнесу» Олексія Зінкевича, який є вихованцем «Волині», захисника Євгена Зубейка та півзахисника «Миколаєва» Романа Попова.



До того ж, на перегляді в «моряків» нині перебувають колишній форвард «Волині» Сергій Петров, півзахисник Артур Авагімян. Також до стану одеситів може перебратися скандальний форвард Ігор Сікорський, який, як вже згадувалося вище, нещодавно відвідував Росію.



Відтак, очевидним стає те, що «моряки» планують будувати нову команду, яка вже в наступному сезоні буде боротися за вихід до Прем’єр-ліги, та й у цьому сезоні поп’є крові в багатьох суперників.



Наразі сім клубів Першої ліги подали заявку на атестат УПЛ на наступний сезон, однак серед них немає «Агробізнесу» та «Авангарду», які займають четверту та восьму сходинки відповідно. Натомість заявку подав одеський «Чорноморець», який розташувався на десятій позиції.



Цікаво, що чимало експертів та футбольних людей говорять, що «Волинь» є фаворитом чемпіонату та чи не основним претендентом на вихід до Прем’єр-ліги. Втім, чимало суперників волинян змінило головних тренерів, що може мати різний вплив на команди, а тренерському штабу «Волині» доведеться підшуковувати ключі до нових ігрових зв’язок клубів, з якими «хрестоносці» вже грали у першому колі. До того ж, команди також не сплять і на трансферному ринку, шукаючи можливість посилитися перед поновленням ігор Першої ліги.



Перша частина сезону показала, що в другому колі «Волині» буде зовсім нелегко, але волинська торсида сподівається, що клуб якісно посилиться, а вже в наступному сезоні «хрестоносці» виходитимуть на поле «Авангарду» під гімн Прем’єр-ліги.







Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після дев'ятнадцяти турів Першої ліги Луцька «Волинь» розташувалася на другій позиції турнірної таблиці з 38 очками в активі. Проте початок сезону для «хрестоносців» був не таким райдужним – після десяти турів команда набрала лише 13 очок. Матч з «Металістом» міг бути останнім у «Волині» для головного тренера, який на післяматчевій пресконференції заявив про свою відставку.Розуміючи, що шукати тренера посеред сезону – не найкращий варіант для команди та й кандидатур кращих Андрія Богдановича не було, керівництво клубу, на щастя, не прийняло відставку коуча, – пише Інформаційне агентство Волинські Новини А після цього «Волинь» видала просту неймовірну серію з восьми перемог, перервавши її лише у матчі з МФК «Миколаїв», зігравши внічию. Це й дозволило лучанам розташуватися на другій позиції у групі з восьми команд, які будуть вести боротьбу за вихід до Прем’єр-ліги у наступній частині сезону.Між першим та восьмим місцем у турнірній таблиці Першої ліги – лише шість очок різниці. Хоча боротьба на футбольному полі поки призупинилася через зимову перерву і відновиться лише наприкінці березня, клуби не сплять, відтак шукають потенційних новачків для підсилення складу.Під час зимової перерви «Волинь» покинуло вже семеро гравців:таСеред цих футболістів місце в основі мав захисник Міха Горопевшек, якого в цьому сезоні тренерський штаб відкрив на позиції центрального нападника, де словенець зумів забити чотири м’ячі. До того ж, Міха був непоганою опцією для сплутування карт тренерським штабам суперників, які ламали голову, на якій позиції з’явиться захисник-бомбардир – у нападі чи у захисті. Наразі окремі ЗМІ повідомляють, що словенським захисником цікавиться мінське «Динамо», яке у минулорічному чемпіонаті Білорусі посіло четверте місце.Хорватський хавбек Младен Бартулович, який провів 16 матчів, забивши три голи та віддавши чотири результативні передачі, взагалі неочікувано покинув клуб. Спільнота Fan-project Volyn повідомляла, що хорват пішов з «Волині» за власним бажанням, адже хотів знайти команду ближче до дому. Невідомо, яким чином селище Петрове у Кіровоградській області стало ближчим до Хорватії, але вже через кілька днів після відходу з «Волині» місцевий футбольний клуб «Інгулець» повідомив про підписання Бартуловича. Відзначимо, що «Інгулець» є сусідом «Волині» у турнірній таблиці, займаючи третє місце.Віталій Пономар, який приєднався до команди на початку сезону, так і не зумів стати залізним гравцем основи. Хоча й екснападник «Олександрії» зіграв 16 матчів, в чималій кількості з них він виходив на заміну, загалом зумівши забити три голи в чемпіонаті. Андрій Тлумак розповідав, що, можливо, стиль гри команди не надто підходить Віталію, відтак було вирішено припинити співпрацю з ним.Натомість Євген Неплях та Назар Мельничук зіграли трохи більше десяти матчів та здебільшого були гравцями ротації. А Стрижеус та голкіпер Котляров взагалі з’являлися на полі два та один матч відповідно.Андрій Тлумак розповідав, що команді будуть потрібні центральний захисник, центральний нападник, також необхідне підсилення опорної зони, а основний акцент він робитиме на універсальних футболістах, які можуть закрити кілька позицій.Так, за повідомленнями різних ЗМІ, нині у «Волині» перебувають п’ятеро гравців на перегляді: вихованець «Волині», півзахисникиз тбіліського «Динамо» із «Прикарпаття», а також центрбек грузинської «Діли»та нападник СК «Дніпро-1»Щодо Ярослава Конкольняка, який може закрити увесь лівий фланг, то його підписання, за словами Андрія Тлумака, це лише питання часу.Віталій Приндета добре знайомий волинським вболівальникам, адже є вихованцем клубу. Футболіст може зіграти у центрі захисту та в опорній зоні. Питання лише одне: як Приндету приймуть трибуни, зокрема і ультрас, після транзиту до Росії, і чи не обернеться це для клубу новим скандалом.Втім, футболіст встиг пограти не лише в РФ, також він засвітився у грецьких «Платаніасі» та «Ламії», а останнім його клубом стала чернігівська «Десна». Щоправда статистика його виступів в складі чернігівців «вражає»: два матчі в чемпіонаті та кубку, в яких він провів на полі лише дві хвилини.Тридцятирічний нападник Станіслав Куліш відомий своїми виступами за «Олександрію». Останнім його клубом є СК «Дніпро-1», в якому він феєрив у минулому сезоні Першої ліги, забивши 17 голів, але у «вишці» в форварда не пішло – він забив лише два м’ячі у тринадцяти матчах.Михайло Шишка за свої 25 років встиг вже пограти в «Шахтарі-3», литовському «Тракаї», «Оболоні-Бровар», а останнім клубом для нього стало тбіліське «Динамо». Чи стане Шишка гравцем «Волині» - поки невідомо. Те саме можна сказати й про грузинського захисника Гію Чадунеллі, який два останні сезони виступав у складі грузинської «Діли».Як і в більшості українських клубів, офіційний сайт «Волині» не анонсує гравців на перегляді, однак вже згодом, після попереднього перегляду, може з’явитися й офіційна інформація про новачків.Цікаво, що на фото, розміщених на офіційній фейсбук-сторінці клубу, помітно ще одного темношкірого гравця, який, очевидно, знаходиться на перегляді. Хто це - наразі невідомо.У лідера Першої ліги львівського «Руху» зміна на тренерському містку сталася доволі неочікувано. Білоруський спеціалістта клуб вирішили не продовжувати контракт, який мав скоро добігти кінця, натомість місце білоруса зайняв, який одразу ж анонсував, що клуб буде підписувати гравців з УПЛ.Відзначимо, що львів’яни встигли здійснити вже два підписання – вихованця «Волині», останнім клубом якого був СК «Дніпро-1»,а та нападникаНе менш неочікуваною стала інформація про те, що найкращий тренер половини сезону Першої лігипокидає «Оболонь-Бровар». Хоча команда і знаходиться на шостому місці, але відставання від першого місця становить лише два очки. Втім, у киян тепер новий наставник –, з яким, сподівається керівництво клубу, команда заграє в більш агресивний футбол. Відзначимо, що про підписання нових гравців мова поки не ведеться.Також про нового тренера оголосив і волочиський «Агробізнес» - коучем став екстренер «Карпат». Відзначимо, що «Агробізнес» раніше тренував, який, своєю чергою, очолив «Чорноморець».Цікаво, що команда з «Волочиська» поки не має підписань, хоча й керівництво клубу говорило про те, що планує взяти бразильця. Однак «Агробізес» втратив вихованця «Волині» Олексія Зінкевича, який перейшов до «Чорноморця», а також нападника, розірвавши з ним контракт через його скандальну поїздку до Росії.«Інгулець» та «Металіст 1925», «Авангард» посилюються, «Минай» поки мовчать«Інгулець» з селище Петрове вже встиг офіційно оголосити про підписання двох футболістів. Як вже повідомлялося вище, одним з них став «ексволинянин» Младен Бартулович, який в інтерв’ю уточнив, що проживає в Дніпрі і хотів бути ближче біля дому.Ще одним підписанням став 28-річний ексхавбек «Дніпра-1»Натомість «Металіст 1925» оголосив про розставання з воротаремта нападником. Втім, харків’яни оголосили й про підписання центрального захисника, який останні три сезони виступав за «Кремінь». Також на перегляді у «Металісті» знаходяться два бразильці – півзахисникі нападник Дуглас, які грали за узбекистанський «Сурхан».Щодо краматорського «Авангарда», то ЗМІ повідомляли про підписання краматорцями форварда Владислава Нехтія, який першу половину сезону провів у складі прем’єрлігового «Колоса».«Минай» поки не поспішає підписувати нових гравців, адже головний тренерговорив, що команді потрібне лише точкове підсилення, відтак планують взяти одного-двох гравців. До того ж, клуб хоче омолодити склад, розірвавши контракт з тридцятирічним півзахисникомСеред решти команд помітним гравцем на трансферному ринку став і одеський «Чорноморець». Команда переживає не найкращі часи, знаходячись на десятій позиції турнірної таблиці, і вже навряд побореться за УПЛ у цьому сезоні. Однак по ходу першого кола команду очолив Остап Маркевич, при якому одесити вже встигли здійснити низку трансферів, очевидно, вже готуючись до боротьби за Прем’єр-лігу в наступному сезоні.«Чорноморець» вже встиг провести масштабну чистку та оголосити про те, що команду покинули: захисник, форвардта колишні футболісти «Волині»Натомість одесити підписали півзахисника «Інгульця» Владислава Клименка, голкіпера «Балкан» Олексія Паламарчука, захисника «Гірник-Спорту» Віктора Лиховидька, півзахисника «Агробізнесу» Олексія Зінкевича, який є вихованцем «Волині», захисника Євгена Зубейка та півзахисника «Миколаєва» Романа Попова.До того ж, на перегляді в «моряків» нині перебувають колишній форвард «Волині» Сергій Петров, півзахисник Артур Авагімян. Також до стану одеситів може перебратися скандальний форвард Ігор Сікорський, який, як вже згадувалося вище, нещодавно відвідував Росію.Відтак, очевидним стає те, що «моряки» планують будувати нову команду, яка вже в наступному сезоні буде боротися за вихід до Прем’єр-ліги, та й у цьому сезоні поп’є крові в багатьох суперників.Наразі сім клубів Першої ліги подали заявку на атестат УПЛ на наступний сезон, однак серед них немає «Агробізнесу» та «Авангарду», які займають четверту та восьму сходинки відповідно. Натомість заявку подав одеський «Чорноморець», який розташувався на десятій позиції.Цікаво, що чимало експертів та футбольних людей говорять, що «Волинь» є фаворитом чемпіонату та чи не основним претендентом на вихід до Прем’єр-ліги. Втім, чимало суперників волинян змінило головних тренерів, що може мати різний вплив на команди, а тренерському штабу «Волині» доведеться підшуковувати ключі до нових ігрових зв’язок клубів, з якими «хрестоносці» вже грали у першому колі. До того ж, команди також не сплять і на трансферному ринку, шукаючи можливість посилитися перед поновленням ігор Першої ліги.Перша частина сезону показала, що в другому колі «Волині» буде зовсім нелегко, але волинська торсида сподівається, що клуб якісно посилиться, а вже в наступному сезоні «хрестоносці» виходитимуть на поле «Авангарду» під гімн Прем’єр-ліги.

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