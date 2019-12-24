Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*
Сьогодні, 10:30
Поки у січні ще усі святкують та мають трохи більше часу, ніж зазвичай, гарною ідеєю його проведення буде перегляд фільмів із друзями, коханими чи дітьми.
Пропонуємо розклад сеансів з 16 до 22 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».
ПРЕМ'ЄРА: Погані хлопці назавжди, 16+ (2:06)
Екс, 12+ (1:35)
Кролик Джоджо, 16+ (1:48)
Баранчик Шон Фармагедон, 0+ (1:26)
Віддана, 16+ (1:42)
Мої думки тихі, 12+ (1:44)
Дулітл 3D, 0+ (1:33)
Прокляття, 16+ (1:34)
Дівчина у лабіринті, 16+ (2:10)
Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)
Скажене весілля 2, 0+ (1:40)
ДОПРЕМ'ЄРА: Наші котики, 0+ (1:42) 26 січня 19:00.
Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті.
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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Пропонуємо розклад сеансів з 16 до 22 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».
ПРЕМ'ЄРА: Погані хлопці назавжди, 16+ (2:06)
Екс, 12+ (1:35)
Кролик Джоджо, 16+ (1:48)
Баранчик Шон Фармагедон, 0+ (1:26)
Віддана, 16+ (1:42)
Мої думки тихі, 12+ (1:44)
Дулітл 3D, 0+ (1:33)
Прокляття, 16+ (1:34)
Дівчина у лабіринті, 16+ (2:10)
Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)
Скажене весілля 2, 0+ (1:40)
ДОПРЕМ'ЄРА: Наші котики, 0+ (1:42) 26 січня 19:00.
Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті.
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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