Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*





Пропонуємо розклад сеансів з 16 до 22 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».



ПРЕМ'ЄРА: Погані хлопці назавжди, 16+ (2:06)

Екс, 12+ (1:35)

Кролик Джоджо, 16+ (1:48)

Баранчик Шон Фармагедон, 0+ (1:26)





Віддана, 16+ (1:42)

Мої думки тихі, 12+ (1:44)

Дулітл 3D, 0+ (1:33)

Прокляття, 16+ (1:34)

Дівчина у лабіринті, 16+ (2:10)

Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)

Скажене весілля 2, 0+ (1:40)



ДОПРЕМ'ЄРА: Наші котики, 0+ (1:42) 26 січня 19:00.



Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на



ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки у січні ще усі святкують та мають трохи більше часу, ніж зазвичай, гарною ідеєю його проведення буде перегляд фільмів із друзями, коханими чи дітьми.Пропонуємо розклад сеансів з 16 до 22 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».: Погані хлопці назавжди, 16+ (2:06)Екс, 12+ (1:35)Кролик Джоджо, 16+ (1:48)Баранчик Шон Фармагедон, 0+ (1:26)Віддана, 16+ (1:42)Мої думки тихі, 12+ (1:44)Дулітл 3D, 0+ (1:33)Прокляття, 16+ (1:34)Дівчина у лабіринті, 16+ (2:10)Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)Скажене весілля 2, 0+ (1:40): Наші котики, 0+ (1:42) 26 січня 19:00.Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.

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