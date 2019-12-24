На День закоханих в боулінг-клубі StrikeCity влаштовують «Happy Valentines рarty»*





Про це інформує адміністрація закладу.

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На святкування 14 лютого організаторі підготували для гостей безліч приємних сюрпризів: жива музика, StandUp, ну і звісно подарунки усім закоханим.

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ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найромантичніше свято – День святого Валентина пропонують провести з другою половинкою в боулінг-клубі StrikeCity у Луцьку.Про це інформує адміністрація закладу.На святкування 14 лютого організаторі підготували для гостей безліч приємних сюрпризів: жива музика, StandUp, ну і звісно подарунки усім закоханим.⠀⠀ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх

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