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На День закоханих в боулінг-клубі StrikeCity влаштовують «Happy Valentines рarty»*

На День закоханих в боулінг-клубі StrikeCity влаштовують «Happy Valentines рarty»*
Найромантичніше свято – День святого Валентина пропонують провести з другою половинкою в боулінг-клубі StrikeCity у Луцьку.

Про це інформує адміністрація закладу.

На святкування 14 лютого організаторі підготували для гостей безліч приємних сюрпризів: жива музика, StandUp, ну і звісно подарунки усім закоханим.
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ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх

На День закоханих в боулінг-клубі StrikeCity влаштовують «Happy Valentines рarty»*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, Страйк сіті, боулінг
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