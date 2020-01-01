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Камінь-Каширський – єдиний район на Волині, де є «плюсовий» природній ріст населення

Камінь-Каширський – єдиний район на Волині, де є «плюсовий» природній ріст населення
У січні-листопаді 2019 року в цьому районі народилось 762 людей, померло 650 осіб

Відтак природній приріст становить 112 осіб. В інших районах та містах області смертність переважає на народжуваністю, – пише volyn.com.ua.

Загалом у краї в січні-листопаді 2019 року народилось 9686 дітей, померло 12254 людей («мінус» 2568).

В обласному центрі цей показник становить 2007 смертей та 1846 народжень. Загалом у краї в січні-листопаді 2019 року народилось 9686 дітей, померло 12254 людей («мінус» 2568).

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Теги: Волинь, Україна, Камінь-Каширський, населення
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