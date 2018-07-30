Зайшов до чужого будинку «шукати товариша»: у Луцьку патрульні затримали підозрюваного у викраденні грошей





Учора, близько 17-ї години вечора, невідомий зайшов до будинку заявниці, що на вулиці Волгоградській, мовляв, шукав товариша і заблукав, – пишуть на



Після того, як громадянин пішов, жінка виявила відсутність у гаманці 1 тисячі гривень, тож негайно сповістила поліцію.



Патрульні швидко передали детальні орієнтування іншим екіпажам, адже жінка добре запам’ятала зловмисника.



Через певний час екіпаж виявив на вулиці Шевченка особу, яка підходила по опису. Заявниця підтвердила, що саме вона заходила до їхнього будинку.



Чоловіка затримали і доставили до будинку, де він вкрав гроші. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

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