Маленьку дівчинку, яку батьки забули у візочку на вулиці у Луцьку, годували «мівіною». ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь, – пише



Дитина була без батьківського нагляду за 2 кілометри від дому. Батьки живуть у гуртожитку на вулиці Рівненській. Сусідки Ірина на Наталія демонструють кімнату, в якій росте дитина.



«Дивіться, як тут маленька дитинка, рік і вісім, жила. Тут взагалі в гуртожитку не опалюється. Готують «мівіну», запарюють малій. А так я або Наташа щось приносить», – розповідає сусідка Ірина.



На запитання, чому не звертались в соцслужби, сусідка Наталія відповідає: «Ніколи в житті! Тому, що я теж мама, я не дам дитині пропасти!». Наталія – хрещена мати дівчинки, каже, що провідує її у лікарні.



Зі слів начальника Служби у справах дітей Луцької міської ради Федора Шульгана, сьогодні працівники були в гуртожитку, хотіли поспілкуватися з батьками дівчинки, однак їх вдома не застали. Складатимуть акт про умови проживання дитини.



«Якщо підтвердиться інформація про те, що періодично в них таке буває, що батьки неналежно доглядають дитину, буде вирішуватися питання про відібрання дитини і направлення в будинок дитини. А щодо батьків, далі будемо з'ясовувати, можливо, якщо ситуація критична, звертатися до суду про позбавлення батьківських прав», – прокоментував Федір Шульган.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На батьків, які п'яними покинули дитину у візочку у Луцьку, відкрили «кримінал». ВІДЕО



Начальниця сектору ювенальної превенції поліції області Інна Остапович каже, що батьки в офіційному шлюбі не перебувають.



«Стоїть питання, чи повернути цю дівчинку назад на виховання батькам, чи не повертати. Але більше всього, що ніхто дитину повертати не буде, бо це жахіття, щоб мама залишила дитину без опіки і піклування. Поліцейські разом зі службою встановлять їхнє місцеперебування для того, щоб в подальшому їх притягнути до відповідальності», – каже Інна Остапович.



Зі слів керівниці сектору ювенальної превенції поліції області, за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків правоохоронці розпочали кримінальне провадження за 166 ст. ККУ. За це передбачена відповідальність обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Нагадаємо, дівчинка перебуває в обласній інфекційній лікарні. Нині її стан оцінюють як середньої важкості, дівчинку лікують від пневмонії.







ЧИТАТИ ТАКОЖ: У дівчинки, яку п'яна матір покинула у візочку у Луцьку, – запалення легень. ВІДЕО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі нові подробиці у справі дівчинки, яку залишеною у візку на холоді знайшли сусіди ввечері 22 січня у Луцьку.Про це йдеться у сюжеті UA: Волинь, – пише Конкурент Дитина була без батьківського нагляду за 2 кілометри від дому. Батьки живуть у гуртожитку на вулиці Рівненській. Сусідкинадемонструють кімнату, в якій росте дитина.«Дивіться, як тут маленька дитинка, рік і вісім, жила. Тут взагалі в гуртожитку не опалюється. Готують «мівіну», запарюють малій. А так я або Наташа щось приносить», – розповідає сусідка Ірина.На запитання, чому не звертались в соцслужби, сусідка Наталія відповідає: «Ніколи в житті! Тому, що я теж мама, я не дам дитині пропасти!». Наталія – хрещена мати дівчинки, каже, що провідує її у лікарні.Зі слів начальника Служби у справах дітей Луцької міської ради, сьогодні працівники були в гуртожитку, хотіли поспілкуватися з батьками дівчинки, однак їх вдома не застали. Складатимуть акт про умови проживання дитини.«Якщо підтвердиться інформація про те, що періодично в них таке буває, що батьки неналежно доглядають дитину, буде вирішуватися питання про відібрання дитини і направлення в будинок дитини. А щодо батьків, далі будемо з'ясовувати, можливо, якщо ситуація критична, звертатися до суду про позбавлення батьківських прав», – прокоментував Федір Шульган.Начальниця сектору ювенальної превенції поліції областікаже, що батьки в офіційному шлюбі не перебувають.«Стоїть питання, чи повернути цю дівчинку назад на виховання батькам, чи не повертати. Але більше всього, що ніхто дитину повертати не буде, бо це жахіття, щоб мама залишила дитину без опіки і піклування. Поліцейські разом зі службою встановлять їхнє місцеперебування для того, щоб в подальшому їх притягнути до відповідальності», – каже Інна Остапович.Зі слів керівниці сектору ювенальної превенції поліції області, за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків правоохоронці розпочали кримінальне провадження за 166 ст. ККУ. За це передбачена відповідальність обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Нагадаємо, дівчинка перебуває в обласній інфекційній лікарні. Нині її стан оцінюють як середньої важкості, дівчинку лікують від пневмонії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію