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На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО

На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
Працівники департаменту муніципальної варти виявили порушення на вулиці Глушець.

Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Під час обстеження парку, інспектори помітили дим від спалювання. Підійшовши ближче, виявили ще й незаконне зрізання великої кількості живих та здорових дерев. На місце порушення додатково викликали заступника начальника відділу екології Олега Галету та екіпаж патрульної поліції.

Екологом порахував зрізані дерева та провів відповідні заміри пеньків у місцях зрізів.

За цим фактом інспектори склали два адміністративних протоколи на порушника за незаконне зрізання дерев та спалювання відповідно до ст152КУпАП .

Крім того, складені матеріали та відібрані пояснення передадуть до національної поліції та екологічної інспекції у Волинській області, аби прийняти рішення про відкриття кримінального провадження по факту крадіжки та визначення міри відшкодування завданих збитків.

На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО


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Теги: Луцьк, Глушець, дерева, муніципали, порушення
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