На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО





Про це вони повідомили на своїй



Під час обстеження парку, інспектори помітили дим від спалювання. Підійшовши ближче, виявили ще й незаконне зрізання великої кількості живих та здорових дерев. На місце порушення додатково викликали заступника начальника відділу екології Олега Галету та екіпаж патрульної поліції.



Екологом порахував зрізані дерева та провів відповідні заміри пеньків у місцях зрізів.



За цим фактом інспектори склали два адміністративних протоколи на порушника за незаконне зрізання дерев та спалювання відповідно до ст152КУпАП .



Крім того, складені матеріали та відібрані пояснення передадуть до національної поліції та екологічної інспекції у Волинській області, аби прийняти рішення про відкриття кримінального провадження по факту крадіжки та визначення міри відшкодування завданих збитків.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники департаменту муніципальної варти виявили порушення на вулиці Глушець.Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.Під час обстеження парку, інспектори помітили дим від спалювання. Підійшовши ближче, виявили ще й незаконне зрізання великої кількості живих та здорових дерев. На місце порушення додатково викликали заступника начальника відділу екологіїта екіпаж патрульної поліції.Екологом порахував зрізані дерева та провів відповідні заміри пеньків у місцях зрізів.За цим фактом інспектори склали два адміністративних протоколи на порушника за незаконне зрізання дерев та спалювання відповідно до ст152КУпАП .Крім того, складені матеріали та відібрані пояснення передадуть до національної поліції та екологічної інспекції у Волинській області, аби прийняти рішення про відкриття кримінального провадження по факту крадіжки та визначення міри відшкодування завданих збитків.

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