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У 2019-ому на Волині набудували на 22% більше, ніж минулоріч

У 2019-ому на Волині набудували на 22% більше, ніж минулоріч
У 2019-ому на Волині набудували на 22% більше, ніж роком раніше
20,6% з усього збудованого – житлові приміщення, 36,7% - нежитлові, решта – інженерні споруди.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у 2019р. становив 2328,7 млн.грн. Iндекс будівельної продукції порівняно з 2018р. склав 122,3%, – пише volyn.com.ua.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 73,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 73,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 22,7% і 3,8% відповідно.

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Теги: Будівництво, Луцьк, Волинь, статистика
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