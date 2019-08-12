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У Локачах закуплять 413 кілограмів масла на майже 70 тисяч гривень

У Локачах закуплять 413 кілограмів масла на майже 70 тисяч гривень
Відділ освіти молоді та спорту Локачинської районної державної адміністрації закупить на 66,1 тисяч гривень вершкового масла.

Тендер оприлюднили 23 січня на сайті публічних закупівель prozorro, — пише Район.Локачі.

Замовлять 413,44 кілограми вершкового масла.Термін поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 23 січня 2020 — 31 грудня 2020.

Переможниця тендеру – Оксана Михайлівна Жидачевська.

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Теги: Масло, Локачі, тендер, закупівлі
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