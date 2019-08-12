У Локачах закуплять 413 кілограмів масла на майже 70 тисяч гривень
Сьогодні, 15:28
Відділ освіти молоді та спорту Локачинської районної державної адміністрації закупить на 66,1 тисяч гривень вершкового масла.
Тендер оприлюднили 23 січня на сайті публічних закупівель prozorro, — пише Район.Локачі.
Замовлять 413,44 кілограми вершкового масла.Термін поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 23 січня 2020 — 31 грудня 2020.
Переможниця тендеру – Оксана Михайлівна Жидачевська.
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Тендер оприлюднили 23 січня на сайті публічних закупівель prozorro, — пише Район.Локачі.
Замовлять 413,44 кілограми вершкового масла.Термін поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 23 січня 2020 — 31 грудня 2020.
Переможниця тендеру – Оксана Михайлівна Жидачевська.
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