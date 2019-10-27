В Іваничівському районі хочуть створити дитячий будинок сімейного типу





Захід організували 24 січня під керівництвом в.о. голови, заступниці голови райдержадміністрації Людмили Войтович 24 січня. Про це повідомили в Іваничівській РДА, – пише



Серед іншого на комісії говорили про створення дитячого будинку сімейного типу та влаштування на спільне проживання та виховання до нього дітей, позбавлених батьківського піклування.



З інформацією виступила начальниця служби у справах дітей районної державної адміністрації Жанна Гринюк. Також вона поінформували членів комісії щодо забезпечення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на території Іваничівського району.



Окрім того, на засіданні розглянули питання про надання висновку щодо позбавлення батьківських прав батька стосовно малолітнього сина та про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.



«Члени комісії ретельно вивчили документи, зібрані працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації, активно висловлювали свої судження, при прийнятті рішень керувались законодавчими актами в сфері охорони дитинства», – йдеться у повідомленні.



За результатами розгляду питань підготували два проекти розпоряджень в. о голови, заступника голови райдержадміністрації, один висновок та завели п'ять індивідуальних планів.

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