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У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем

У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
Департамент муніципальної варти провів відпрацювання на території міста Луцька, аби виявити місця продажу громадянами алкоголю з рук.

В результаті обстежень знайшли три так звані «точки» на який торгували алкоголем сумнівної якості, – пишуть муніципали на своїй сторінці у Facebook.

Правопорушення зафіксовані біля ТЦ Гостинець на пр. Соборності, на ринку Лучеськ на пр. Відродження та ринку на вул. Конякіна, 14. На громадян, які здійснювали продаж алкоголю з рук склали протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ч.3 ст.156 КУпАП.

Санкція статті - штраф від 3400 до 10200 гривень. Матеріали справ передадуть до Луцького міськрайонного суду.

У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем


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Теги: Луцьк, муніципали, алкоголь, сурогат
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