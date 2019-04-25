У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
Сьогодні, 13:10
Департамент муніципальної варти провів відпрацювання на території міста Луцька, аби виявити місця продажу громадянами алкоголю з рук.
В результаті обстежень знайшли три так звані «точки» на який торгували алкоголем сумнівної якості, – пишуть муніципали на своїй сторінці у Facebook.
Правопорушення зафіксовані біля ТЦ Гостинець на пр. Соборності, на ринку Лучеськ на пр. Відродження та ринку на вул. Конякіна, 14. На громадян, які здійснювали продаж алкоголю з рук склали протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ч.3 ст.156 КУпАП.
Санкція статті - штраф від 3400 до 10200 гривень. Матеріали справ передадуть до Луцького міськрайонного суду.
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В результаті обстежень знайшли три так звані «точки» на який торгували алкоголем сумнівної якості, – пишуть муніципали на своїй сторінці у Facebook.
Правопорушення зафіксовані біля ТЦ Гостинець на пр. Соборності, на ринку Лучеськ на пр. Відродження та ринку на вул. Конякіна, 14. На громадян, які здійснювали продаж алкоголю з рук склали протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ч.3 ст.156 КУпАП.
Санкція статті - штраф від 3400 до 10200 гривень. Матеріали справ передадуть до Луцького міськрайонного суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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