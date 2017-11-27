У Луцьку влаштували благодійний марафон, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО





Про це повідомляє «UA.Волинь», – пише



Учні школи, батьки та вчителі влаштували благодійний ярмарок та збирали макулатуру, аби допомогти Марку Бадаляну та Іларії Даніловій.









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