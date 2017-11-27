У Луцьку влаштували благодійний марафон, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
Благодійний марафон зі збору коштів для онкохворих дітей відбувся у 21-ій Луцькій гімназії.
Про це повідомляє «UA.Волинь», – пише volynua.
Учні школи, батьки та вчителі влаштували благодійний ярмарок та збирали макулатуру, аби допомогти Марку Бадаляну та Іларії Даніловій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «UA.Волинь», – пише volynua.
Учні школи, батьки та вчителі влаштували благодійний ярмарок та збирали макулатуру, аби допомогти Марку Бадаляну та Іларії Даніловій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині відкрили опечатаний храм і відправили богослужіння під наглядом правоохоронців
Сьогодні, 16:40
У Луцьку влаштували благодійний марафон, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 16:10
Маленьку лучанку, яку батьки «забули» на холоді на кілька годин, у лікарні відвідали патрульні
Сьогодні, 15:05
Новелу волинянина надрукували в «Морському збірнику»
Сьогодні, 14:35
Медіа