Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 січня: перелік адрес

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.З 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання на кількох вулицях міста. Так, тимчасово не буде світла за такими адресами: вул. Шевченка, Винниченка, Прогресу та Вчительська.КТП-285 Л-1, 4 9:00-17:00 Контора КЕВ, магазин «Мрія», «Аліса», АТС вул. Ак. Глушкова, 1, ФОП Смоляр, магазин запчастин м. Вол.-Вол., вул.: Сахарова, Ак. Глушкова.КТП-101 Л-1,2 9:00-17:00 Дитячий садок, контора сільської ради, магазин вул. Закарпатська с. Хмелівка, вул.: Закарпатська, ШкільнаТП-37 9:00-17:00 Вол.-Волинський хлібзавод, ТЦ «Ірена» м. Вол.-Вол.ПЛ-10КВ Л-09-02 ВІД ЛР-132 ДЛЯ ЗАМІНИ ПР-225 9.00-17.00 с.Антонівка: ФАП Школа Магазин. с.Гектари: ФАП Сільська Рада Школа. с.Піски: Бригада СФГ СТИР Повністю спживчі с.Піски с.Гектари с.Антонівка.ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-9 10:00-16:30 с.РоманівкаПЛ-0,4кВ Л-4, Л-3 КТП-68 09:00 – 17:00 Відсутні с.Раків- Ліс вул.Миру 1-45ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-133 09:30 – 17:00 Бібліотека. с.Хотешів, вул.Любомирка 1-22,ПЛ-0,4кВ Л-1КТП-203 10:00 – 12:00 Відсутні с. Підцир’я вул.Спортивна 2-24ПЛ-0,4 кВ від КТП-554 09:00-17:00КТП-554 с.Лички Ківерцівське сільське споживче товариствоКТП-554 с.Лички вул.Жовтнева,28-54/парні/,33-57/непарні/,с.Лички вуд.Жовтнева,2-26/парні/,1-31/непарні/ПЛ-0,4 кВ від КТП-438 09:00-17:00 КТП-438 с.ХолоневичіКП`Конвалія` Цуманська районна лікарня №2 КТП-438 с.Холоневичівул.Центральна,2-16/парні/с.ХолоневичіПЛ 10кВ Л 70-09 09:00-17:00 Л 70-09 КТП-111 м.Ківерці ФОП Шевеля Руслана Георгієвна ФОП Терещук Інна Георгіївна ФОП Гут В’ячеслав Васильович ФОП Каймакова-Йоджіс Наталія Валеріївна ФОП Заєць Віктор Антонович ФОП Коваленко Алла Іванінвна Управління соц.захисту ФОП Нелипюк Леонід Дмитрович Ківерцівське міське споживче товариство ФОП Кінах Святослав Аркадійович Ківерцівське міське споживче товариство ТзОВ «Євро Сервіс» Сахарук Сергій Андрійович ФОП Красковський Б.В. ФОП Мандзюк Тетяна Василівна ФОП Гуцуляк Юрій Богданович Територіальний центр соціального обслуговування КП «БТІ-ПЛЮС» Ківерцівської райради Волинської обл ФОП Бурда Лариса Миколаївна ФОП Гаврилюк Ярослав Михайлович ТзОВ «ТД «АВАНТА» Ківерцівське міське споживче товариство Ківерцівське міське споживче товариство ТзОВ фірма «Волиньфарм» Л 70-09 КТП-111 м.Ківерці вул.17-го Вересня,буд.16,17,18,20,22,29,29/1 вул.Львівська,пров.ПривокзльнийПЛ-0.4кВ від КТП №498 9:00-17:00 ТзОВ «Волиньтабак» ТзОВ «ТОП СВІТКовель» ФОП Возняк А.С. ФОП Слепко Ю.С. ТзОВ «ВКП «Каскад» ФОП Клімук О.Т. м.Ковель, вул.БрестськаПЛ-0.4кВ від КТП №538 9:00-17:00 РЖКП №1 ФОП Ваніна О.Ф. ПТМ «Ковельтепло» м.Ковель, вул.Чубинського, Кониського, ЗалізничнаПЛ-0.4кВ від КТП №690 9:00-17:00 ФОП Ляльков В.П.ТзОВ «Продтехопторг» м.Ковель, вул.М.ЛевицькогоПЛ-04 КТП-262 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с.ПідманевоПЛ-04 ЗТП-8 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с.ПолапиЗТП-102 9:00 – 17:00 ТзОВ «СЕОЛ». Побут м. Любомль вул.: Машівська, ЗалізничнаПЛ-10 кВ Л-11-03 від ПС-35/10 «В. Глуша» 10:00-17:00 с. Мала Глуша:Вишка «Водафон», магазини, церква, насосна станія, дитячий садок, школа, пошта, ФАП, адмінприміщення, клуб Малоглушанського ст/о, с. Щитинь: магазини, школа, адмінприміщення Щитиська ст/о, ФАП, церква, клуб с. Щитинь, Каливиця, Мала Глуша, Велика Глуша х. КормаПЛ-10 кВ Л-10-09 від ПС-110/10 «Любешів» до ЗТП-98 10:00-17:00 СТО ФОП Бакаєвич, магазин ФОП Юрашкевич смт. Любешів вул. Колгоспна, Незалежності(частково), Сагайдачного, Галана, ЕнергетиківМісто НововолинськПЛ-10кВ Ц-3-12/КТП-78 9:00-17:00 Північний водозабір скважиниТП-307 Л-3 9:30-16:00 Ратно вул. Малясова Рожищенський районПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище вул.Курбаса, Б.ХмельницькогоПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.ОлександрівкаКТП-3 9:00-17:00 с.ПідліскиКТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.ПЛ-0.4 КТП-35 10:00 до 16:00 СМТ Стара Вижівка Лісова, Будівельників, Завокзальна, Дачна.ПЛ-0.4 ЗТП-26 10:00 до 16:00 Церква «Віри Надії Любові». СМТ Стара Вижва Незалежності «Частково», Чорновола, Сковороди, Міліоративна.ПЛ-0.4 КТП-40 10:00 до 16:00 Пілорама, Водоколонка.Гаражі,Столярний цех. СМТ Стара Вижва Коцюбинського.ПЛ-10 Л 27-03 10:00 до 16:00 с Брідки «Магазин», с Нова вижва «Магазин,Школа,Сільська ради, дитячий садок. с Брідки,с Н Вижва. Куток «Замосток ,Клин, Гуроватниця, Великопілля,ПЛ-0,4 кВ КТП-125 10:00-15:30 Пункт прийому молока, ФОП Ковальчук Г.М. – магазин, церква с.ЯгідноПЛ-0,4 кВ КТП-91 Л-1 11:00-13:00 с.СелецьПЛ-0,4 кВ КТП-124 10:00-16:00 Перевалівська с/р – клуб, церква с.Торговище