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Горохівська лікарня оголосила тендер на закупівлю обладнання для анестезії та реанімації

Горохівська лікарня оголосила тендер на закупівлю обладнання для анестезії та реанімації
Горохівська центральна районна лікарня закупить апарат штучної вентиляції легенів, два концентратори кисню та два пересувні приліжкові концентратори кисню.

Відповідний тендер оприлюднили на платформі публічних закупівель Prozorro, – пише Район.Горохів.

Очікувана вартість товарів – 548 тисяч гривень.

Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій – 10 лютого 2020 року.

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Теги: Горохів, лікарня, реанімація, обладнання
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