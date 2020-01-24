Горохівська лікарня оголосила тендер на закупівлю обладнання для анестезії та реанімації
Сьогодні, 17:55
Горохівська центральна районна лікарня закупить апарат штучної вентиляції легенів, два концентратори кисню та два пересувні приліжкові концентратори кисню.
Відповідний тендер оприлюднили на платформі публічних закупівель Prozorro, – пише Район.Горохів.
Очікувана вартість товарів – 548 тисяч гривень.
Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій – 10 лютого 2020 року.
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Відповідний тендер оприлюднили на платформі публічних закупівель Prozorro, – пише Район.Горохів.
Очікувана вартість товарів – 548 тисяч гривень.
Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій – 10 лютого 2020 року.
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