Горохівська лікарня оголосила тендер на закупівлю обладнання для анестезії та реанімації





Відповідний



Очікувана вартість товарів – 548 тисяч гривень.



Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій – 10 лютого 2020 року.

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