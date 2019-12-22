Новелу волинянина надрукували в «Морському збірнику»

Миколи Шмигіна.



До друку книгу підготувало й випустило у світ на початку року київське видавництво «Темпора», — пише



Це різнопланові оповідання та нариси, ідеться в анотації, – від фантастичних і химерних до ледь не документальних, присвячених рибалкам, торговим та військовим морякам, яхтсменам та річковикам, які примушують згадати, що, попри дещо суходільну репутацію України, кожен двадцятий моряк у світі — українець. На світовому судноплавному ринку плавперсонал з України займає четверте за кількістю місце після Китаю, Індонезії та Філіппін, і становить близько 200 тис. моряків, десь 80 тис. з яких — командний склад: капітани, штурмани, механіки, інші суднові спеціалісти.



Новела Миколи Шмигіна опублікована в «Морському збірнику» на сторінках 66-70 і називається «Кокеса з "Аркаші"».



Довідково. Перший конкурс української морської прози імені Юрія Лисянського відбувся в 2017-2018 роках. Його заснував сайт «Літакцент» та видавництво «Темпора».

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