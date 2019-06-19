У селі на Волині відкрили опечатаний храм і відправили богослужіння під наглядом правоохоронців
Сьогодні, 16:40
Зранку 26-го січня мешканці села Мишів Іваничівського району, які є прихожанами ПЦУ, зірвали замки на опечатаному раніше храмі. Вперше у церкві провів службу священник ПЦУ Василь Мавдрик.
Обійшлося без конфліктів, не дивлячись на те, що під храмом зібралося чимало представників ПЦУ і УПЦ. Про це пише видання БУГ.
Як повідомили в Іваничівському відділенні поліції, щоб забезпечити охорону публічного порядку, було залучено «достатню кількість сил і засобів».
«Поліція забезпечила охорону публічного порядку. Залучила достатню кількість сил і засобів. Практичну допомогу надало Головне управління Національної поліції у Волинській області. Представники ПЦУ зайшли в церкву, зрізали замок. Даний факт зареєстрували, забезпечили охорону публічного порядку», – розповів т.в.о. начальника Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк.
Після проведення богослужіння 26-го січня, поліція знову повісила замки на двері храму.
Представники ПЦУ повідомили, що святкові богослужіння на Різдво та Водохреща проводили під храмом, не дивлячись на те, що документи на храм у їхньої громади.
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Обійшлося без конфліктів, не дивлячись на те, що під храмом зібралося чимало представників ПЦУ і УПЦ. Про це пише видання БУГ.
Як повідомили в Іваничівському відділенні поліції, щоб забезпечити охорону публічного порядку, було залучено «достатню кількість сил і засобів».
«Поліція забезпечила охорону публічного порядку. Залучила достатню кількість сил і засобів. Практичну допомогу надало Головне управління Національної поліції у Волинській області. Представники ПЦУ зайшли в церкву, зрізали замок. Даний факт зареєстрували, забезпечили охорону публічного порядку», – розповів т.в.о. начальника Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк.
Після проведення богослужіння 26-го січня, поліція знову повісила замки на двері храму.
Представники ПЦУ повідомили, що святкові богослужіння на Різдво та Водохреща проводили під храмом, не дивлячись на те, що документи на храм у їхньої громади.
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