Як вберегтися від коронавірусу: поради МОЗ





Міністерство охорони здоров’я України радить громадянам та мандрівникам дотримуватись звичайних заходів обережності у зв'язку з коронавірусом, - пише



Відповідні рекомендації прес-служба відомства опублікувала у себе на сайті.



"Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому",- йдеться у повідомленні.



Зазначається, що основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання. У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, Мінохоронздоров’я рекомендує мандрівникам звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей.



Серед стандартних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ наводяться наступні:

- часто мийте руки або обробляйте їх дезінфікуючими засобами;

- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою.

- використану хустку варто негайно викинути та помити руки;

- уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;

- відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;

- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.



Як повідомляв УНІАН, про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань влада Китаю заявила наприкінці грудня 2019 року.



Попередньо встановили, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу - 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб.



Згідно з даними станом на 25 січня, вірус із центрального Китаю, поширився на інші великі міста - Пекін і Шанхай, випадки захворювання також зафіксовані у США, Таїланді, Південній Кореї, Японії, Австралії, Франції та Канаді. Станом на 26 січня кількість хворих досягла 2002 осіб, померли вже 56 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сьогодні випадків захворювання коронавірусом 2019-nCoV в Україні не зафіксували, але у міністерстві охорони здоров`я радять українцям берегти себе.Міністерство охорони здоров’я України радить громадянам та мандрівникам дотримуватись звичайних заходів обережності у зв'язку з коронавірусом, - пише УНІАН Відповідні рекомендації прес-служба відомства опублікувала у себе на сайті."Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому",- йдеться у повідомленні.Зазначається, що основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання. У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, Мінохоронздоров’я рекомендує мандрівникам звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей.Серед стандартних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ наводяться наступні:- часто мийте руки або обробляйте їх дезінфікуючими засобами;- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою.- використану хустку варто негайно викинути та помити руки;- уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;- відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.Як повідомляв УНІАН, про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань влада Китаю заявила наприкінці грудня 2019 року.Попередньо встановили, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу - 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб.Згідно з даними станом на 25 січня, вірус із центрального Китаю, поширився на інші великі міста - Пекін і Шанхай, випадки захворювання також зафіксовані у США, Таїланді, Південній Кореї, Японії, Австралії, Франції та Канаді. Станом на 26 січня кількість хворих досягла 2002 осіб, померли вже 56 осіб.

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