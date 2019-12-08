Луцький замок лишили, а Лесю Українку перенесли: НБУ оновив 200-гривневу банкноту
Сьогодні, 22:12
Нацбанк оновив банкноту у 200 гривень. Вона з’явиться в обігу з 25 лютого 2020 року.
Про це пише Канал24, посилаючись на НБУ.
Дизайн оновленої банкноти наслідуватиме сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень, повідомили у пресслужбі НБУ.
Як буде виглядати оновлена банкнота
На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень зберегли основні зображення банкноти зразка 2007 року.
Зокрема, на лицьовому боці розмістили портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В’їзної башти Луцького замку.
Зворотній бік оновленої банкноти у 200 гривень.
Портрет Лесі Українки перемістили у центр банкноти. Раніше він був з правого боку.
Зауважимо, що розмір оновлених 200 гривень та їхня кольорова гамма не зміняться.
Цікаво, що станом на 1 жовтня 2019 року кількість банкнот номіналом 200 гривень в обігу становила 632,5 мільйонів штук (близько 22,5% від загальної кількості банкнот у готівковому обігу).
Чому НБУ вводить оновлені банкноти у 200 гривень?
Національний банк прагне підвищувати надійність українських банкнот. Згідно з міжнародними стандартами грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю, щоб мінімізувати або зовсім унеможливити спроби шахраїв підробити банкноти.
Новими банкнотами замінюватимуть зношені та пошкоджені 200 гривень зразка 2007 року. Вони перебуватимуть в обігу разом зі старими банкнотами. Старі банкноти здавати не потрібно.
З 25 жовтня 2019 року Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень.
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Про це пише Канал24, посилаючись на НБУ.
Дизайн оновленої банкноти наслідуватиме сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень, повідомили у пресслужбі НБУ.
Як буде виглядати оновлена банкнота
На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень зберегли основні зображення банкноти зразка 2007 року.
Зокрема, на лицьовому боці розмістили портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В’їзної башти Луцького замку.
Зворотній бік оновленої банкноти у 200 гривень.
Портрет Лесі Українки перемістили у центр банкноти. Раніше він був з правого боку.
Зауважимо, що розмір оновлених 200 гривень та їхня кольорова гамма не зміняться.
Цікаво, що станом на 1 жовтня 2019 року кількість банкнот номіналом 200 гривень в обігу становила 632,5 мільйонів штук (близько 22,5% від загальної кількості банкнот у готівковому обігу).
Чому НБУ вводить оновлені банкноти у 200 гривень?
Національний банк прагне підвищувати надійність українських банкнот. Згідно з міжнародними стандартами грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю, щоб мінімізувати або зовсім унеможливити спроби шахраїв підробити банкноти.
Новими банкнотами замінюватимуть зношені та пошкоджені 200 гривень зразка 2007 року. Вони перебуватимуть в обігу разом зі старими банкнотами. Старі банкноти здавати не потрібно.
З 25 жовтня 2019 року Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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