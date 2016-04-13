В Україні запровадять електронний акциз, який неможливо підробити





У проєкті заклали суперечність, написав у телеграмі міністр Кабміну Дмитро Дубілет, - пише



З одного боку, якщо правильно впровадити цю систему, буде реальна користь. З іншого боку, це рішення вимагало б великих витрат з боку держави та бізнесу. А на впровадження пішли б роки,

– зазначив Дубілет.



Що таке "Електронна акцизна марка"?

Звичайна акцизна марка – це папірець, який клеять на алкоголь та іншу продукцію. Свідчить про сплачений податок. У випадку електронної акцизної марки система дозволяє відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу.



Якою буде електронна акцизна марка в Україні?

За словами Дубілета, особливо незручним було те, що у магазинах довелося б ставити спеціальне обладнання. Та в уряді знайшли рішення, яке заощадить бізнесу та державі багато грошей та часу.



"Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями", – повідомив міністр. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" у касовий чек, як звичайний товар.



Результат: система не вимагатиме від бізнесу нового обладнання, а державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему. Це також дозволить створити простий мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці та жителі зможуть сканувати акцизні марки й перевіряти їхню правдивість.



Дубілет додає, що додатковий "пік" на касах трохи сповільнить обслуговування. Але це все одно набагато швидше і дешевше, ніж було б у випадку з окремим обладнанням.



Уряд вже опрацював всі технологічні частини проєкту. Перед його запуском на всю країну буде пілотне тестування.



У чому полягає проблема з акцизними марками в Україні

Їх масово підробляють. Зараз в Україні до 50% алкоголю продається "в чорну". А це створює загрози для здоров'я українців та призводить до збитків для бюджету (5-10 мільярдів гривень щороку).



Як проблему вирішують у світі

Багато країн впровадили так звані електронні акцизні марки. Ця система дозволяє відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу. Останні кілька років в Україні також було кілька спроб запустити таку систему. На це пішли величезні суми грошей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З осені 2019 року у Кабміні працюють над проєктом "Електронна акцизна марка". Та нарешті знайшли рішення, яке заощадить бізнесу та державі багато грошей та часу.У проєкті заклали суперечність, написав у телеграмі міністр Кабміну Дмитро Дубілет, - пише Канал24 З одного боку, якщо правильно впровадити цю систему, буде реальна користь. З іншого боку, це рішення вимагало б великих витрат з боку держави та бізнесу. А на впровадження пішли б роки,– зазначив Дубілет.Звичайна акцизна марка – це папірець, який клеять на алкоголь та іншу продукцію. Свідчить про сплачений податок. У випадку електронної акцизної марки система дозволяє відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу.За словами Дубілета, особливо незручним було те, що у магазинах довелося б ставити спеціальне обладнання. Та в уряді знайшли рішення, яке заощадить бізнесу та державі багато грошей та часу."Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями", – повідомив міністр. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" у касовий чек, як звичайний товар.Результат: система не вимагатиме від бізнесу нового обладнання, а державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему. Це також дозволить створити простий мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці та жителі зможуть сканувати акцизні марки й перевіряти їхню правдивість.Дубілет додає, що додатковий "пік" на касах трохи сповільнить обслуговування. Але це все одно набагато швидше і дешевше, ніж було б у випадку з окремим обладнанням.Уряд вже опрацював всі технологічні частини проєкту. Перед його запуском на всю країну буде пілотне тестування.Їх масово підробляють. Зараз в Україні до 50% алкоголю продається "в чорну". А це створює загрози для здоров'я українців та призводить до збитків для бюджету (5-10 мільярдів гривень щороку).Багато країн впровадили так звані електронні акцизні марки. Ця система дозволяє відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу. Останні кілька років в Україні також було кілька спроб запустити таку систему. На це пішли величезні суми грошей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію