Іран не планує віддавати Україні чорні скринькі зі збитого літака

Вивченням інформації чорних скриньок займеться іранське Міністерство доріг та міського розвитку.Чорні скриньки українського пасажирського літака Boeing-737 Міжнародних авіаліній України, що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території, повідомило іранське агентство Tasnim, - пише Кореспондент.Член парламентського комітету з розвитку іранського меджлісузаявив, що "бортові самописці українського лайнера, що розбився під Тегераном, залишаться в Ірані і будуть розшифровані на іранській території".За його словами, "вивченням інформації чорних скриньок займеться іранське Міністерство доріг та міського розвитку".Він також зазначив, що політика Ірану полягає в тому, щоб чорні скриньки залишилися у країні і тут же були розшифровані.Нагадаємо, що раніше Іран запросив у США і Франції обладнання для розшифрування чорних скриньок збитого літака.Україна кілька разів зверталася до Тегерану із проханням передати чорні скриньки, але досі їх не отримала. Хоча міністр транспорту Ірану Мохаммад Есламі на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським напередодні пообіцяв, що Україні повернуть самописці й уламки літака.