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Повідомили, як вберегтися від небезпечного синдрому «комп`ютерної шиї»

Повідомили, як вберегтися від небезпечного синдрому «комп`ютерної шиї»
Цілий день за комп'ютером шкідливий не тільки для очей, а й для шиї.

Положення, при якому людина сутулиться і створює надмірне навантаження на шию, приймають не тільки ті, хто працює за комп'ютером, але й любителі смартфонів і планшетів, - пише "Газета ua".

Лікарі навіть ввели такі поняття як "комп'ютерна шия" або "текстова шия". Вчені з США встановили, що навантаження на хребет залежить від градуса нахилу голови. Так, при нахилі на 15° навантаження на хребет становить приблизно 12 кг, при нахилі на 30 ° - вже приблизно 18 кг, при 45 ° - 22 кг, а при 60 ° - 27 кг. При написанні повідомлення люди зазвичай нахиляють голову на 45 °, створюючи навантаження в 22 кг.

Якщо це відбувається систематично, то розвиваються дегенерація міжхребетних дисків і остеохондроз, виникає деформація постави, сутулість. Через неправильне положення шиї м'язи стискаються, перетискаючи судини і нерви, в результаті чого порушується кровообіг в головному мозку. Ось чому до вечора багатьох офісних працівників турбують болі в області шиї, голова стає важкою, туманною, перед очима "літають мушки", погіршується зір.

Також сутулість і "комп'ютерна шия" призводить до появи другого підборіддя навіть у струнких людей і клімактеричного горбика - ущільнення над виступаючим сьомим шийним хребцем, передчасні зморшки на шиї у вигляді так званих кілець Венери.

Для того, щоб вирішити проблему, необхідно правильно організувати робоче місце. Монітор слід розташувати прямо напроти очей. Текст на екрані варто збільшити - тоді не доведеться нахиляти голову до екрану. Збільшуйте текстові документи і картинки. Сидіти рекомендується так, щоб ваша спина була під кутом 100-135 ° щодо ваших ніг. При такому положенні на хребет доводиться найменше навантаження.

Для профілактики синдрому комп'ютерної шиї рекомендується щодня робити зарядку і уникати тривалого безперервного перебування перед моніторами, планшетами або смартфонами. Необхідно робити розминки і активні короткі перерви в роботі, під час яких потрібно пройтися і розім'ятися.

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Теги: поради, вчені
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