вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО

Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Теремнівська та Січова.

Аварія сталася ввечері, 26 січня, - пише Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на очевидців.

Так, за словами очевидців, близько 18:30 водій мікроавтобуса «Рено» у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись вулицею Січовою, на перехресті з Теремнівською, біля магазину «Даринка», збив стовп із дорожнім знаком.

За словами водія, він був дуже втомлений і заснув за кермом.

Патрульні підтвердили, що водій був тверезий.

На щастя, водій і пасажир, який перебував у авто, не постраждали. Машина зазнала механічних пошкоджень.

На місці працюють патрульні.

Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО
Сьогодні, 21:23
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 21:02
У Луцьку скаржаться на небезпечний дерев'яний тротуар поблизу школи. ФОТО
Сьогодні, 20:46
На День закоханих в боулінг-клубі StrikeCity влаштовують «Happy Valentines рarty»*
Сьогодні, 20:10
Лучан запрошують на кіноперегляд до Дня пам'яті полеглих у бою під Крутами
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО
Сьогодні, 21:23
Відоме ім'я дівчини, яку збили на смерть поблизу Луцька Відоме ім'я дівчини, яку збили на смерть поблизу Луцька
25 січень, 21:21
На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку
24 січень, 23:11
На Волині водій наїхав на жінку та втік з місця аварії На Волині водій наїхав на жінку та втік з місця аварії
24 січень, 21:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО
Сьогодні, 21:23
 0
Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 21:02
 0
У Луцьку скаржаться на небезпечний дерев'яний тротуар поблизу школи. ФОТО
Сьогодні, 20:46
 0
На День закоханих в боулінг-клубі StrikeCity влаштовують «Happy Valentines рarty»*
Сьогодні, 20:10
 0
Лучан запрошують на кіноперегляд до Дня пам'яті полеглих у бою під Крутами
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8