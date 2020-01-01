Заснув: у Луцьку водій зніс дорожній знак. ФОТО





Аварія сталася ввечері, 26 січня, - пише



Так, за словами очевидців, близько 18:30 водій мікроавтобуса «Рено» у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись вулицею Січовою, на перехресті з Теремнівською, біля магазину «Даринка», збив стовп із дорожнім знаком.



За словами водія, він був дуже втомлений і заснув за кермом.



Патрульні підтвердили, що водій був тверезий.



На щастя, водій і пасажир, який перебував у авто, не постраждали. Машина зазнала механічних пошкоджень.



На місці працюють патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Теремнівська та Січова.Аварія сталася ввечері, 26 січня, - пише Інформаційне агентство Волинські Новини , посилаючись на очевидців.Так, за словами очевидців, близько 18:30 водій мікроавтобуса «Рено» у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись вулицею Січовою, на перехресті з Теремнівською, біля магазину «Даринка», збив стовп із дорожнім знаком.За словами водія, він був дуже втомлений і заснув за кермом.Патрульні підтвердили, що водій був тверезий.На щастя, водій і пасажир, який перебував у авто, не постраждали. Машина зазнала механічних пошкоджень.На місці працюють патрульні.

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