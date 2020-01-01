У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО





Аварія сталася на вулиці Огієнка, 2а, - пише ІА Волинські новини, посилаючись на слова свідків.



Очевидці стверджують, що двоє чоловіків перебігали дорогу перед машиною, за 60 метрів від пішохідного переходу.



Один із чоловіків встиг перебігти, а іншого збив капотом легковик «Опель Астра». Потерпілий від медичної допомоги відмовився. У нього трохи розбитий лоб.



Очевидці додають, що постраждалий – у стані алкогольного сп’яніння, а дорогу перебігав із пляшкою пива.





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