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У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО

У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО
В обласному центрі Волині автомобіль збив чоловіка, який перебігав дорогу у невстановленому місці.

Аварія сталася на вулиці Огієнка, 2а, - пише ІА Волинські новини, посилаючись на слова свідків.

Очевидці стверджують, що двоє чоловіків перебігали дорогу перед машиною, за 60 метрів від пішохідного переходу.

Один із чоловіків встиг перебігти, а іншого збив капотом легковик «Опель Астра». Потерпілий від медичної допомоги відмовився. У нього трохи розбитий лоб.

Очевидці додають, що постраждалий – у стані алкогольного сп’яніння, а дорогу перебігав із пляшкою пива.

У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО
У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО
У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО
У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія
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