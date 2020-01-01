У Луцьку збили п`яного чоловіка, який перебігав дорогу. ФОТО
Сьогодні, 21:23
В обласному центрі Волині автомобіль збив чоловіка, який перебігав дорогу у невстановленому місці.
Аварія сталася на вулиці Огієнка, 2а, - пише ІА Волинські новини, посилаючись на слова свідків.
Очевидці стверджують, що двоє чоловіків перебігали дорогу перед машиною, за 60 метрів від пішохідного переходу.
Один із чоловіків встиг перебігти, а іншого збив капотом легковик «Опель Астра». Потерпілий від медичної допомоги відмовився. У нього трохи розбитий лоб.
Очевидці додають, що постраждалий – у стані алкогольного сп’яніння, а дорогу перебігав із пляшкою пива.
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Аварія сталася на вулиці Огієнка, 2а, - пише ІА Волинські новини, посилаючись на слова свідків.
Очевидці стверджують, що двоє чоловіків перебігали дорогу перед машиною, за 60 метрів від пішохідного переходу.
Один із чоловіків встиг перебігти, а іншого збив капотом легковик «Опель Астра». Потерпілий від медичної допомоги відмовився. У нього трохи розбитий лоб.
Очевидці додають, що постраждалий – у стані алкогольного сп’яніння, а дорогу перебігав із пляшкою пива.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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