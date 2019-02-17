У волинському монастирі організували ярмарок, щоб зібрати кошти для хворої дівчинки. ФОТО





Дійство організували для збору коштів важкохворій дівчинці, - повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у фейсбуці.



Під час благодійного ярмарку у жидичинському Свято- Миколаївському монастирі збирали гроші для Каті Ребрини, якій терміново потрібна допомога у боротьбі зі страшною хворобою.



Небайдужі люди, які хочуть допомогти дівчинці, можуть перерахувати кошти на картку ПриватБанку: 5168 7422 0690 3720 (Віктор Ребрина – батько дівчинки).



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