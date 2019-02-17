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У волинському монастирі організували ярмарок, щоб зібрати кошти для хворої дівчинки. ФОТО

У волинському монастирі організували ярмарок, щоб зібрати кошти для хворої дівчинки. ФОТО
У монастирі в Жидичині, що неподалік від Луцька, організували благодійний ярмарок.

Дійство організували для збору коштів важкохворій дівчинці, - повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у фейсбуці.

Під час благодійного ярмарку у жидичинському Свято- Миколаївському монастирі збирали гроші для Каті Ребрини, якій терміново потрібна допомога у боротьбі зі страшною хворобою.

Небайдужі люди, які хочуть допомогти дівчинці, можуть перерахувати кошти на картку ПриватБанку: 5168 7422 0690 3720 (Віктор Ребрина – батько дівчинки).
У волинському монастирі організували ярмарок, щоб зібрати кошти для хворої дівчинки. ФОТО
У волинському монастирі організували ярмарок, щоб зібрати кошти для хворої дівчинки. ФОТО
У волинському монастирі організували ярмарок, щоб зібрати кошти для хворої дівчинки. ФОТО
У волинському монастирі організували ярмарок, щоб зібрати кошти для хворої дівчинки. ФОТО
У волинському монастирі організували ярмарок, щоб зібрати кошти для хворої дівчинки. ФОТО
У волинському монастирі організували ярмарок, щоб зібрати кошти для хворої дівчинки. ФОТО

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Теги: Волинь, ПЦУ, Жидичин
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