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Луцькі «ветерани» стали призерами міжнародного футбольного турніру в Іспанії. ФОТО

Луцькі «ветерани» стали призерами міжнародного футбольного турніру в Іспанії. ФОТО
Команда "Ветеран Лучеськ" завоювала бронзові нагороди міжнародного Міжнародного фестивалю Футболу і Культури "Andalusia Football Fest 2020".

Турнір, який відбувався в іспанському місті Бенальмадена, завершився 26 січня, - повідомляють у департаменті сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Крім луцьких спортменів у змаганнях брали участь команди з інших міст Укрїни, а також із Литви, Польщі, Латвії, Іспанії, Білорусії, Росії.

Українці завоювали всі призові місця. Переможцем стала команда "Ставні" з Києва, срібло завоювала запорізька команда "Січ", а лучани стали третіми.



Луцька команда ветеранів 40+, запекло боролася за перемогу та отримали лише одну поразку від переможця змагань.

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Теги: футбол, Волинь, Луцьк
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