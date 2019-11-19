Луцькі «ветерани» стали призерами міжнародного футбольного турніру в Іспанії. ФОТО





Турнір, який відбувався в іспанському місті Бенальмадена, завершився 26 січня, - повідомляють у департаменті сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Крім луцьких спортменів у змаганнях брали участь команди з інших міст Укрїни, а також із Литви, Польщі, Латвії, Іспанії, Білорусії, Росії.



Українці завоювали всі призові місця. Переможцем стала команда "Ставні" з Києва, срібло завоювала запорізька команда "Січ", а лучани стали третіми.







Луцька команда ветеранів 40+, запекло боролася за перемогу та отримали лише одну поразку від переможця змагань.

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