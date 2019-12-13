В авіакатастрофі загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт
26 січень, 22:59
В авіакатастрофі У США загинув колишній американський баскетболіст Кобі Браянт.
За інформацією журналістів, 41-річний Браянт летів на своєму особистому геліктоптері над містом Калабасасом в штаті Каліфорнія. Унаслідок інциденту загинуло п'ять людей, включно з дружиною колишнього баскетболіста Ванессою, пише Футбол24, посилаючись на TMZ.
Браянт вважається одним із найкращих гравців в історії Національної баскетбольної асоціації. Упродовж 20 років він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс». Разом із командою він п'ять разів ставав чемпіоном НБА.
Браянт став другим за кількістю викликів на матч усіх зірок (18), поступившись лише Каріму Абдулу-Джаббару (19).
У складі збірної США баскетболіст двічі вигравав золото Олімпійських ігор (у 2008 і 2012 роках).
Свій останній матч у кар’єрі Браянт провів у квітні 2016 року.
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За інформацією журналістів, 41-річний Браянт летів на своєму особистому геліктоптері над містом Калабасасом в штаті Каліфорнія. Унаслідок інциденту загинуло п'ять людей, включно з дружиною колишнього баскетболіста Ванессою, пише Футбол24, посилаючись на TMZ.
Браянт вважається одним із найкращих гравців в історії Національної баскетбольної асоціації. Упродовж 20 років він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс». Разом із командою він п'ять разів ставав чемпіоном НБА.
Браянт став другим за кількістю викликів на матч усіх зірок (18), поступившись лише Каріму Абдулу-Джаббару (19).
У складі збірної США баскетболіст двічі вигравав золото Олімпійських ігор (у 2008 і 2012 роках).
Свій останній матч у кар’єрі Браянт провів у квітні 2016 року.
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