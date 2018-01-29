До Дня закоханих у «ПортCity» влаштовують фестиваль фотозон*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Тож запрошують усіх креативних, творчих, неординарних декораторів-професіоналів та любителів взяти участь у фестивалі фотозон.



Усіх учасників чекають приємні сюрпризи та подарунки, а переможець, якого оберуть гості ТРЦ, отримає нагороду – 10 тисяч гривень.



Реєстрація учасників відбувається на сторінках ТРЦ у







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