Свято 27 січня: чому сьогодні не можна виносити сміття і стригти волосся





Іменини сьогодні святкують Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марко, Павло, Сергій і Степан, - пише



День ангела відзначають Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Мойсей, Ніна, Павло, Прокл, Сава, Сергій, Степан, Феодул.



Варто зазначити, що православні радять провести цей день за роботою, оскільки зусилля принесуть бажані результати.



Крім того, 27 січня, рекомендують займатися домашнім господарством: навести лад у домі, доглянути домашніх тварин.



В ЦЕЙ ДЕНЬ НЕ МОЖНА



- Варто уникати сварок, а якщо з кимось у вас затяжний конфлікт, цей день відмінно підходить для примирення.

- Не можна 27 січня виносити сміття, адже можете винести своє щастя.

- Не стрижіть волосся – це принесе невдачу.



Прикмети дня:



Білі хмари – до морозу.

Дерева вкрилися інеєм – до тепла.

Сильний вітер – рік буде сирим і дощовим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 січня, православні віряни вшановують пам’ять святої Ніни, яка ввела в Грузії єдину віру – християнство.Іменини сьогодні святкують Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марко, Павло, Сергій і Степан, - пише Вголос День ангела відзначають Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Мойсей, Ніна, Павло, Прокл, Сава, Сергій, Степан, Феодул.Варто зазначити, що православні радять провести цей день за роботою, оскільки зусилля принесуть бажані результати.Крім того, 27 січня, рекомендують займатися домашнім господарством: навести лад у домі, доглянути домашніх тварин.- Варто уникати сварок, а якщо з кимось у вас затяжний конфлікт, цей день відмінно підходить для примирення.- Не можна 27 січня виносити сміття, адже можете винести своє щастя.- Не стрижіть волосся – це принесе невдачу.Білі хмари – до морозу.Дерева вкрилися інеєм – до тепла.Сильний вітер – рік буде сирим і дощовим.

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