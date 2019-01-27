вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Свято 27 січня: чому сьогодні не можна виносити сміття і стригти волосся

Свято 27 січня: чому сьогодні не можна виносити сміття і стригти волосся
Сьогодні, 27 січня, православні віряни вшановують пам’ять святої Ніни, яка ввела в Грузії єдину віру – християнство.

Іменини сьогодні святкують Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марко, Павло, Сергій і Степан, - пише Вголос.

День ангела відзначають Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Мойсей, Ніна, Павло, Прокл, Сава, Сергій, Степан, Феодул.

Варто зазначити, що православні радять провести цей день за роботою, оскільки зусилля принесуть бажані результати.

Крім того, 27 січня, рекомендують займатися домашнім господарством: навести лад у домі, доглянути домашніх тварин.

В ЦЕЙ ДЕНЬ НЕ МОЖНА

- Варто уникати сварок, а якщо з кимось у вас затяжний конфлікт, цей день відмінно підходить для примирення.
- Не можна 27 січня виносити сміття, адже можете винести своє щастя.
- Не стрижіть волосся – це принесе невдачу.

Прикмети дня:

Білі хмари – до морозу.
Дерева вкрилися інеєм – до тепла.
Сильний вітер – рік буде сирим і дощовим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 27 січня, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заради коханої волинянин подолав 140 кілометрів на велосипеді
Сьогодні, 09:32
Зарплата і дах над головою: на Волині роботодавці пропонують працівникам житло. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 09:14
Свято 27 січня: чому сьогодні не можна виносити сміття і стригти волосся
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 27 січня
Сьогодні, 08:49
До Дня закоханих у «ПортCity» влаштовують фестиваль фотозон*
Сьогодні, 08:46
Схожі новини
27 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 27 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 січень, 2019, 09:13
26 січня на Волині: гортаючи календар 26 січня на Волині: гортаючи календар
26 січень, 00:00
У Нововолинську привітали Почесних донорів У Нововолинську привітали Почесних донорів
25 січень, 21:41
Великомучениці Тетяни: що варто і чого не можна робити 25 січня Великомучениці Тетяни: що варто і чого не можна робити 25 січня
25 січень, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заради коханої волинянин подолав 140 кілометрів на велосипеді
Сьогодні, 09:32
 0
Зарплата і дах над головою: на Волині роботодавці пропонують працівникам житло. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 09:14
 0
Свято 27 січня: чому сьогодні не можна виносити сміття і стригти волосся
Сьогодні, 09:06
 0
Курс валют у Луцьку на 27 січня
Сьогодні, 08:49
 0
До Дня закоханих у «ПортCity» влаштовують фестиваль фотозон*
Сьогодні, 08:46
 0
Медіа
відео
1/8