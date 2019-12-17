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Зарплата і дах над головою: на Волині роботодавці пропонують працівникам житло. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Зарплата і дах над головою: на Волині роботодавці пропонують працівникам житло. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Часто роботодавці, які справді мають потребу в кадрах, готові надавати не лише місце праці, а й житло. Наразі деякі працедавці Волині надають житло на період роботи.

Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.
Розповімо про конкретні вакансії, де разом із роботою пропонують дах над головою.

Зокрема, СТзОВ «Облапське» (с. Облапи Ковельського району) потребує механіка.

ТзОВ «Городище» (с. Городище Луцького району) запрошує на роботу агронома.

Роботу для оператора лінії у виробництві харчової продукції пропонує ТзОВ «Птахокомплекс “Губин”» (м. Нововолинськ).
ТзОВ «РБП Транс-мост» (м. Луцьк) готове надати житло еклетрозварникам ручного зварювання, бетонярам.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (смт Турійськ) запрошує до команди лікаря загальної практики-сімейного лікаря та педіатра.

Приватний підприємець Якубовська Валентина Володимирівна надає роботу та житло для кухарів та барменів у селі Оконськ Маневицького району.

Аби отримати детальнішу інформацію щодо вакансій у вашому районі, варто звернутися до найближчої філії або базового центру Волинського обласного центру зайнятості.

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Теги: робота, житло, Волинь
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Коментарі 1
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Чудові вакансії для жителів окупованих ОРДЛО.
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