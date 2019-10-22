Волинські хірурги уперше провели операцію в 3D-вимірі: пацієнтці видалили пухлину
Сьогодні, 09:45
Сучасне німецьке 3D-обладнання для хірургічного лікування придбали в медичному центрі «Боголюби» зовсім нещодавно. Така медична апаратура, якою оснащені зарубіжні клініки, в Україні є в Києві, Дніпрі і ще у Вінниці (робот Da Vinci).
Про це повідомляють «Факти».
Операція, виконана з використанням 3D-технології, відрізняється від звичайної. Чим саме, розповів директор, головний лікар центру Вадим Петровський.
«Ця новітня технологія дозволяє хірургові під час операції бачити на моніторі органи в об'ємі. Зображення настільки чітке, що виникає відчуття, ніби чіпаєш орган рукою. Втручання малоінвазивні, безкровні. Під час 3D-операції вдається легко дотримуватися безпечних дистанцій при роботі з внутрішніми органами, з високою точністю роз'єднувати і сполучати тканини», - розповідає лікар.
Першій пацієнтці, яку прооперували з використанням нової апаратури, видалили доброякісну пухлину яєчника.
Перевага 3D-технологій ще і в тому, що час втручання скорочується. Адже чим менше травмується орган, тим швидше відновлюється організм. Наступного дня після операції пацієнт вже від'їжджає додому. Операції з використанням 3D-технологій можна проводити при різних патологіях внутрішніх органів.
«Почавши працювати на новітньому устаткуванні, хірурги вже не хочуть повертатися до старих методик. Кількість пацієнтів, прооперованих за новою технологією, росте з кожним днем. Сподіваюся, скоро усі операції ми проводитимемо, використовуючи 3D-технологію», - каже Вадим Петровський.
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Про це повідомляють «Факти».
Операція, виконана з використанням 3D-технології, відрізняється від звичайної. Чим саме, розповів директор, головний лікар центру Вадим Петровський.
«Ця новітня технологія дозволяє хірургові під час операції бачити на моніторі органи в об'ємі. Зображення настільки чітке, що виникає відчуття, ніби чіпаєш орган рукою. Втручання малоінвазивні, безкровні. Під час 3D-операції вдається легко дотримуватися безпечних дистанцій при роботі з внутрішніми органами, з високою точністю роз'єднувати і сполучати тканини», - розповідає лікар.
Першій пацієнтці, яку прооперували з використанням нової апаратури, видалили доброякісну пухлину яєчника.
Перевага 3D-технологій ще і в тому, що час втручання скорочується. Адже чим менше травмується орган, тим швидше відновлюється організм. Наступного дня після операції пацієнт вже від'їжджає додому. Операції з використанням 3D-технологій можна проводити при різних патологіях внутрішніх органів.
«Почавши працювати на новітньому устаткуванні, хірурги вже не хочуть повертатися до старих методик. Кількість пацієнтів, прооперованих за новою технологією, росте з кожним днем. Сподіваюся, скоро усі операції ми проводитимемо, використовуючи 3D-технологію», - каже Вадим Петровський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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