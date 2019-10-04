Шахраї намагались вкрасти гроші з картки, на яку збирають кошти на пересадку печінки малюку з Волині
Сьогодні, 10:02
Шахраї намагалися зняти всі кошти з картки, на яку небайдужі скидали гроші, аби врятувати життя семимісячного волинянина. На щастя, через швидку реакцію батька хворого хлопчика, їм вдалося зняти лише менше тисячі гривень.
Про інцидент повідомляють у фейсбук-спільноті "Допомога Максиму Грицишину", - пише Вісник.
Телефонний номер тата Миксимчика привласнили невідомі. На щастя, з його банківського рахунку встигли зняти лише трошки менше тисячі гривень, адже він швидко помітив заблокування телефону.
Аби уникнути таких ситуацій варто піти у сервісний центр вашого оператора, "прив'язати" номер телефону до паспорту й заборонити віддалену заміну сім-карти. Тобто, лише ви з своїм паспортом матимете змогу це зробити у разі потреби.
«Однак, хочемо застерегти, будьте обачні та обов'язково перевіряйте номер картки (сподіваємося, що невідомі нікому не дали інший рахунок). Також, коли бачите оголошення про збір для Максимка - перевіряйте, чи номер картки на картинці збігається з номером, який ми розповсюджуємо», – йдеться в спільноті.
Нагадаємо, семимісячному Максимку Грицишину поставили страшний діагноз – "Вроджена вада розвитку жовчних шляхів". Максиму потрібна трансплантація печінки. Тільки на одну операцію для хлопчика потрібно більше 1 000 000 грн. Ця сума є непідйомною для сім'ї, тому усіх небайдужих просять допомогти.
Нагадуємо реквізити: Рахунок «ПриватБанк»: 5168757344200466. Отримувач: Грицишин Олена Василівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про інцидент повідомляють у фейсбук-спільноті "Допомога Максиму Грицишину", - пише Вісник.
Телефонний номер тата Миксимчика привласнили невідомі. На щастя, з його банківського рахунку встигли зняти лише трошки менше тисячі гривень, адже він швидко помітив заблокування телефону.
Аби уникнути таких ситуацій варто піти у сервісний центр вашого оператора, "прив'язати" номер телефону до паспорту й заборонити віддалену заміну сім-карти. Тобто, лише ви з своїм паспортом матимете змогу це зробити у разі потреби.
«Однак, хочемо застерегти, будьте обачні та обов'язково перевіряйте номер картки (сподіваємося, що невідомі нікому не дали інший рахунок). Також, коли бачите оголошення про збір для Максимка - перевіряйте, чи номер картки на картинці збігається з номером, який ми розповсюджуємо», – йдеться в спільноті.
Нагадаємо, семимісячному Максимку Грицишину поставили страшний діагноз – "Вроджена вада розвитку жовчних шляхів". Максиму потрібна трансплантація печінки. Тільки на одну операцію для хлопчика потрібно більше 1 000 000 грн. Ця сума є непідйомною для сім'ї, тому усіх небайдужих просять допомогти.
Нагадуємо реквізити: Рахунок «ПриватБанк»: 5168757344200466. Отримувач: Грицишин Олена Василівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
27 січня Україна вшановує пам’ять жертв Голокосту
Сьогодні, 10:28
Шахраї намагались вкрасти гроші з картки, на яку збирають кошти на пересадку печінки малюку з Волині
Сьогодні, 10:02
Заради коханої волинянин подолав 140 кілометрів на велосипеді
Сьогодні, 09:32
Медіа