Шахраї намагались вкрасти гроші з картки, на яку збирають кошти на пересадку печінки малюку з Волині





Про інцидент повідомляють у фейсбук-спільноті "‎Допомога Максиму Грицишину‎", - пише



Телефонний номер тата Миксимчика привласнили невідомі. На щастя, з його банківського рахунку встигли зняти лише трошки менше тисячі гривень, адже він швидко помітив заблокування телефону.



Аби уникнути таких ситуацій варто піти у сервісний центр вашого оператора, "прив'язати" номер телефону до паспорту й заборонити віддалену заміну сім-карти. Тобто, лише ви з своїм паспортом матимете змогу це зробити у разі потреби.



«Однак, хочемо застерегти, будьте обачні та обов'язково перевіряйте номер картки (сподіваємося, що невідомі нікому не дали інший рахунок). Також, коли бачите оголошення про збір для Максимка - перевіряйте, чи номер картки на картинці збігається з номером, який ми розповсюджуємо», – йдеться в спільноті.



Нагадаємо, семимісячному Максимку Грицишину поставили страшний діагноз – "Вроджена вада розвитку жовчних шляхів". Максиму потрібна трансплантація печінки. Тільки на одну операцію для хлопчика потрібно більше 1 000 000 грн. Ця сума є непідйомною для сім'ї, тому усіх небайдужих просять допомогти.



Нагадуємо реквізити: Рахунок «ПриватБанк»: 5168757344200466. Отримувач: Грицишин Олена Василівна.

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