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У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО

У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У кінотеатрі «PremierCity», що в ТРЦ «ПортCity», відбулася зустріч з продюсерами та допрем'єрний показ військової комедії про будні бійців АТО «Наші котики».

Захід відбувся учора, 26 січня.

Допрем'єрний показ довгоочікуваної комедії, в основу якої лягли події російсько-української війни, зібрав чимало глядачів.

Перед кіносеансом у кожного була можливість у невимушеній атмосфері, частуючись ігристим напоєм чи кавою, поспілкуватися з продюсерами фільму Ігорем Савиченком та Степаном Бандерою (внуком славнозвісного Степана Бандери).

Після перегляду усі глядачі стоячи аплодували творцям стрічки, а згодом поставили їм чимало запитань та висловили своло вдячності.

Атовець, активіст Олексій Кушнєр зауважив, що приємно вражений побаченим. Зауважив, що для себе знайшов у фільмі чимало прототипів, зокрема - й з власного життя. За його словами, він з радістю рекомендуватиме фільм знайомим та гордий, що це - українське кіно.
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО

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Теги: фільм, допрем'єрний показ, Наші Котики, Луцьк, добровольці, Степан Бандера
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