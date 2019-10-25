У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
Сьогодні, 11:07
У кінотеатрі «PremierCity», що в ТРЦ «ПортCity», відбулася зустріч з продюсерами та допрем'єрний показ військової комедії про будні бійців АТО «Наші котики».
Захід відбувся учора, 26 січня.
Допрем'єрний показ довгоочікуваної комедії, в основу якої лягли події російсько-української війни, зібрав чимало глядачів.
Перед кіносеансом у кожного була можливість у невимушеній атмосфері, частуючись ігристим напоєм чи кавою, поспілкуватися з продюсерами фільму Ігорем Савиченком та Степаном Бандерою (внуком славнозвісного Степана Бандери).
Після перегляду усі глядачі стоячи аплодували творцям стрічки, а згодом поставили їм чимало запитань та висловили своло вдячності.
Атовець, активіст Олексій Кушнєр зауважив, що приємно вражений побаченим. Зауважив, що для себе знайшов у фільмі чимало прототипів, зокрема - й з власного життя. За його словами, він з радістю рекомендуватиме фільм знайомим та гордий, що це - українське кіно.
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Захід відбувся учора, 26 січня.
Допрем'єрний показ довгоочікуваної комедії, в основу якої лягли події російсько-української війни, зібрав чимало глядачів.
Перед кіносеансом у кожного була можливість у невимушеній атмосфері, частуючись ігристим напоєм чи кавою, поспілкуватися з продюсерами фільму Ігорем Савиченком та Степаном Бандерою (внуком славнозвісного Степана Бандери).
Після перегляду усі глядачі стоячи аплодували творцям стрічки, а згодом поставили їм чимало запитань та висловили своло вдячності.
Атовець, активіст Олексій Кушнєр зауважив, що приємно вражений побаченим. Зауважив, що для себе знайшов у фільмі чимало прототипів, зокрема - й з власного життя. За його словами, він з радістю рекомендуватиме фільм знайомим та гордий, що це - українське кіно.
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