У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО

У кінотеатрі «PremierCity», що в ТРЦ «ПортCity», відбулася зустріч з продюсерами та допрем'єрний показ військової комедії про будні бійців АТО «Наші котики».Захід відбувся учора, 26 січня.Допрем'єрний показ довгоочікуваної комедії, в основу якої лягли події російсько-української війни, зібрав чимало глядачів.Перед кіносеансом у кожного була можливість у невимушеній атмосфері, частуючись ігристим напоєм чи кавою, поспілкуватися з продюсерами фільмута(внуком славнозвісного Степана Бандери).Після перегляду усі глядачі стоячи аплодували творцям стрічки, а згодом поставили їм чимало запитань та висловили своло вдячності.Атовець, активістзауважив, що приємно вражений побаченим. Зауважив, що для себе знайшов у фільмі чимало прототипів, зокрема - й з власного життя. За його словами, він з радістю рекомендуватиме фільм знайомим та гордий, що це - українське кіно.