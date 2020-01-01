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27 січня Україна вшановує пам’ять жертв Голокосту

27 січня Україна вшановує пам’ять жертв Голокосту
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році. Датою цього дня вибрали 27 січня – на честь визволення найбільшого нацистського концтабору Освенцим (Аушвіц-Біркенау).

У цей день в усьому світі вшановують пам'ять євреїв, що загинули від рук нацистів. Всього протягом 1933-1945 років так зване "вирішення єврейського питання" згубило шість мільйонів осіб, -

Історія Дня пам'яті жертв Голокосту

У 2005 році, резолюцією № 60/7 Генасамблея ООН затвердила 27 січня як щорічний День пам'яті жертв Голокосту. Ініціаторами цієї пропозиції виступили Ізраїль, Україна, Канада, США Австралія і Росія, а співавторами – ще понад 90 держав.

Відповідно, вперше на міжнародному рівні траурні заходи цього дня були проведені у 2006 році. Однак деякі країни щороку вшановували пам'ять жертв Голокосту і раніше. Так, в Ізраїлі данину пам'яті загиблим від рук нацистів євреїв віддають починаючи з 1951 року в День Катастрофи (Йом ха-Шоа).

В Україні найстрашніші акти геноциду євреїв – це розстріли у Бабиному Яру, у Києві та Голокост в Одесі. Після того, як у 2011 році Верховна Рада ухвалила постанову "Про сімдесятиріччя трагедії Бабиного Яру", з 2012 року День пам'яті жертв Голокосту в Україні є державним днем скорботи.

Що таке Голокост

Голокост – це наймасштабніший і найжорстокіший геноцид двадцятого століття. Результат політики нацистів, спрямованої на так звану "чистоту раси", Голокост призвів до знищення третини єврейського населення всієї планети.

Жертви Голокосту

Голокост знищив шість мільйонів євреїв. З них більше одного мільйона були дітьми різного віку. Всього на території Європи діяло близько 42 тисяч таборів смерті та єврейських гетто.

При цьому повного і поіменного списку жертв Голокосту досі не існує. Причина в тому, що ближче до кінця війни нацисти знищували будь-які сліди від таборів смерті, вивозили або ліквідовували навіть захоронені тіла страчених ними людей, прагнучи приховати масштаби геноциду.


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Теги: День пам’яті жертв Голокосту
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