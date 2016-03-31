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У селі на Волині злодії вночі зняли з будинку металеву покрівлю

У селі на Волині злодії вночі зняли з будинку металеву покрівлю
Посеред ночі в селі Новий Зборишів злодії демонтували та викрали металеву покрівлю з будинку 28-річного жителя Горохівського району.

Про крадіжку у поліцію повідомив власник будинку. Вночі, скориставшись тим, що у будинку ніхто не проживає, правопорушники зняли з даху металеву покрівлю. Для перевезення викрадених листів злодії використали власний автомобіль ВАЗ 2106, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що злочин скоїли 28-річний та 50-річний жителі селища Сенкевичівка цього ж району. Правоохоронці автомобіль затримали та помістили на арештмайданчик, викрадене вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.






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Теги: покрівля, крадіжка
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