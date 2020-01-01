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Злодій проник до будинку лучанки та вкрав гроші

Злодій проник до будинку лучанки та вкрав гроші
Злодій викрав з помешкання жительки Луцька гроші.

Так, 25 січня, по 17 годині злодій проник до будинку 40-річної лучанки та викрав 1 тисячу гривень, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 32-річний житель міста Дубно. Викрадені гроші вилучили. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.







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Теги: злодій, крадіжка
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