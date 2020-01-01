Злодій проник до будинку лучанки та вкрав гроші
Сьогодні, 15:56
Злодій викрав з помешкання жительки Луцька гроші.
Так, 25 січня, по 17 годині злодій проник до будинку 40-річної лучанки та викрав 1 тисячу гривень, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 32-річний житель міста Дубно. Викрадені гроші вилучили. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 25 січня, по 17 годині злодій проник до будинку 40-річної лучанки та викрав 1 тисячу гривень, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 32-річний житель міста Дубно. Викрадені гроші вилучили. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку 85-річна бабуся віддала 100 тисяч гривень незнайомцю
Сьогодні, 16:26
Злодій проник до будинку лучанки та вкрав гроші
Сьогодні, 15:56
Відоме ім'я водія, який на Волині на смерть збив родичку головного патрульного Рівненщини, – ЗМІ
Сьогодні, 15:35
У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини
Сьогодні, 15:26
Медіа