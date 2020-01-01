Злодій проник до будинку лучанки та вкрав гроші





Так, 25 січня, по 17 годині злодій проник до будинку 40-річної лучанки та викрав 1 тисячу гривень, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 32-річний житель міста Дубно. Викрадені гроші вилучили. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злодій викрав з помешкання жительки Луцька гроші.Так, 25 січня, по 17 годині злодій проник до будинку 40-річної лучанки та викрав 1 тисячу гривень, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 32-річний житель міста Дубно. Викрадені гроші вилучили. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у житло. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

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