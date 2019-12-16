На перевезення пільговиків у Луцьку передбачили 75 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:28
У Луцьку на перевезення пільгових категорій громадян передбачили 75 мільйонів гривень.
Про це йшлося у понеділок, 27 січня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту соцполітики Вікторія Майборода розповіла, що у місті планують продовжити програму соціального захисту населення 2019-2020 років ще на два роки та внести низку змін.
Депутат Тарас Шляхтич відзначив, що програмою цьогоріч передбачають 75 мільйонів на пільгове перевезення пасажирів і поцікавився, чи актуальною буде сума у зв’язку з введенням АСОП.
«Сьогодні коефіцієнт перевезення фактичних пільговиків до платно перевезених пасажирів складає десь 1,02. Далі коефіцієнт буде фактично один до одного. Але витрати не електроенергію в ЛПЕ залишаються. Якщо передбачених на компенсацію коштів не вистачить, треба буде шукати шляхи підтримки», - відзначив директор департаменту економічної політики Борис Смаль.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося у понеділок, 27 січня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту соцполітики Вікторія Майборода розповіла, що у місті планують продовжити програму соціального захисту населення 2019-2020 років ще на два роки та внести низку змін.
Депутат Тарас Шляхтич відзначив, що програмою цьогоріч передбачають 75 мільйонів на пільгове перевезення пасажирів і поцікавився, чи актуальною буде сума у зв’язку з введенням АСОП.
«Сьогодні коефіцієнт перевезення фактичних пільговиків до платно перевезених пасажирів складає десь 1,02. Далі коефіцієнт буде фактично один до одного. Але витрати не електроенергію в ЛПЕ залишаються. Якщо передбачених на компенсацію коштів не вистачить, треба буде шукати шляхи підтримки», - відзначив директор департаменту економічної політики Борис Смаль.
Головне фото - ілюстративне.
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