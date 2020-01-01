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На Волині повісився 60-річний чоловік

На Волині повісився 60-річний чоловік
У селі П'ятидні, що на Володимирщині, 60-річний чоловік вчинив самогубство.

Про це повідомили в міському відділі поліції, пише "Район. Володимир-Волинський".

Трагічний випадок трапився у неділю, 26 січня, в обідню пору.

Виїхавши на місце події, поліція встановила, що мешканець села 1953 року народження у власному будинку покінчив життя самогубством через повішання.

Тіло доправили в морг для проведення СМЕ. Проводиться подальша перевірка.

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Теги: Володимирщина, самогубство, пенсіонер
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